港外送員30秒疑偷同行餐點！遭攔下質問一句不回 網友批：已涉偷竊

許多外送員騎機車送餐時，為了爭取時間，可能不會將放置餐點的後置物箱上鎖，沒想到竟可能因此讓餐點遭竊。近日多個臉書社團及粉絲專頁瘋傳多段疑似偷取外送餐點的影片，其中一段行車紀錄器畫面顯示，9月17日晚間約7時01分，地點據傳位於屯門區一棟工業大樓外的人行道，一名身穿白色短袖上衣、深色長褲的男子，被拍到走向停在路旁的機車，接著打開後置物箱取出一袋物品，再走向停在附近的另一輛機車，戴上安全帽後帶著該袋物品騎車離開，整個過程不到30秒。

網路流傳的影片顯示，疑似有人趁外送員離開機車期間，擅自打開置物箱拿走外送餐點。另一段影片中，一名疑似為同一人的男子遭人當場質問，其穿著及外貌與先前影片中的男子相當相似。

拍攝者一邊拿手機錄影，一邊質問男子，「大家都知道了，你不可以這樣吧！」並表示先前也曾有其他外送員碰到「自己人偷自己人」的情況，也就是餐點疑似遭同行拿走。

遭指控偷拿外送餐點的男子當時坐在自己的機車上，全程沒有回應，影片也清楚拍下他的車牌。另有照片顯示，男子隨後騎車離開，在不遠處因遇到紅燈停車時還一度回頭查看，接著便迅速駛離現場。

疑似偷取外送餐點的影片曝光後，引發不少網友討論，「可能只是幫忙送而已」、「不說話就是默認了吧」、「連同行的東西都偷，是有這麼餓嗎？」、「這就是偷竊了吧，行車紀錄器都拍到了，也知道是誰，報警吧」。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人若不誠實地侵占屬於他人的財產，並意圖永久剝奪對方擁有該財產的權利，即可能構成盜竊罪；一經公訴程序定罪，最高可判處10年監禁。

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文章授權轉載自《香港01》