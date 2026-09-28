陸高鐵活春宮！男女親密片瘋傳 女方身材1狀況成焦點：有練過

情侶感情正濃時難免想親密互動，但公共場所仍應注意場合。近日Facebook、Threads、X（前身為Twitter）、TikTok等社群平台流傳「高鐵活春宮」影片，畫面顯示中國大陸高鐵列車座位上，一對男女疑似進行口交，過程中甚至無視其他乘客拿手機拍攝，畫面引發熱議。

影片曝光後引發網友討論，不少人批評男女當眾親密行為太過誇張，直呼「不知廉恥」、「震碎三觀」、「公眾場所行為不檢」；不過，也有不少網友歪樓，反而注意到影片中男子「強作鎮定」的表情，以及女子健身有成的身材，驚呼「有練過」。

目前流傳的「高鐵活春宮」影片共有2段，近日陸續在Facebook、Threads、X及TikTok等平台流傳。

中國大陸高鐵車廂男女疑親熱 動作激烈

第1段影片長約10多秒，畫面可見高鐵車廂內一對年輕男女疑似有過度親密行為，男子神情看似鎮定，女子則以外套遮掩。當時車廂內仍有其他乘客，甚至有人拿手機拍下相關畫面，影片曝光後隨即在網路上引發熱議。

女方轉頭看鏡頭 親吻後露出健身身材

第2段影片中，男女雙方換了座位，兩人疑似激烈接吻，過程中女子一度轉頭看向鏡頭。親吻結束後，女子轉身整理衣物，健美身材也因此曝光，成為網友討論焦點。

網友批行為太誇張 直呼「震碎三觀」

影片流傳後引發網友熱議，不少人認為兩人在公共場所的親密行為太過誇張，也有人認為不需要過度反應，留言表示：「真的很不要臉」、「禮義廉恥蕩然無存」、「不知廉恥」、「震碎三觀」、「公眾場所行為不檢」。

也有人持不同看法，認為現代人對情侶親密互動的接受度已經提高，直言「現在很開放了，有什麼好大驚小怪」。

女子健身身材成亮點 網友歪樓喊「有練過」

除了討論兩人的行為，也有不少網友將注意力放在男女的神情與外型上。其中，男子全程「強作鎮定」的表情，以及女子健身有成的身材，反而成為另一波討論焦點，有網友留言：「女生有腹肌」、

「這腹肌！有練過！」、「六塊腹肌！」、「那個男生強作鎮定」。

中國大陸高鐵公共場所親密行為 恐涉及相關規定

至於在公共交通工具上過度親密的行為，原文指出，中國大陸執法機關已有相關裁量標準。依中國法學界及鐵路公安執法實務，情侶若在列車座椅等公共場所自願進行過度親密甚至性行為，並不屬於以強制侵害他人為要件的「猥褻他人罪」，但若涉及在公共場所故意裸露身體且情節惡劣，可能觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》第44條，依法可處5日以上10日以下行政拘留。

此外，若相關行為造成車廂秩序嚴重混亂、引發乘客不適或其他公共秩序問題，警方也可能依同法第23條涉及擾亂公共交通工具秩序的規定處理。

拍攝影片上網也有法律風險

除了當事人的行為可能涉及法律問題，現場乘客拍攝影片後再上傳網路，也可能衍生法律風險。原文指出，若影片未經遮蔽處理，且包含露骨性行為，可能被認定為淫穢、不雅資訊；若有人以博取流量為目的，將相關影片上傳社群平台，除了可能涉及當事人的肖像權與隱私權，也可能觸及中國大陸相關網路管理規定。

若涉及利用網路散布淫穢資訊，且情節嚴重、轉發量龐大等情況，依原文說法，甚至可能面臨進一步的刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》