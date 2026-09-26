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佛心公司！中秋禮盒不送月餅「改發現金」 網讚雙贏：還有缺嗎？

香港01／ 撰文／卡洛兒
有公司中秋節不送員工月餅券，改發紅包，獲網友大讚做法實際。圖／AI生成
有公司中秋節不送員工月餅券，改發紅包，獲網友大讚做法實際。圖／AI生成

有公司趁中秋節向員工發錢！有上班族在社群平台分享，透露公司一改往年習慣，今年中秋節沒有送員工月餅券，改發紅包，引來網友紛紛表示羨慕，「有無空缺」，亦讚賞如此做法最實際，「月餅不是人人愛食」、「拿回去又不吃，吃又吃不完，吃完又肥死」，認為市面上較為得體的月餅普遍都售200元（港幣，約新台幣800元）以上，發紅包其實是雙嬴局面。

該上班族於周四（9月24日）在threads帳號上傳照片，表示「今年公司不買月餅券，直接發現金」。圖中顯示，樓主獲公司發紅包，裡頭共有2張100元鈔票，即總共為港幣200元。她續稱，薪金雖然未算豐厚，但勝在「老闆人好好」，三言兩語盡顯對公司的滿意程度。

不少網友表示羨慕，「老闆請人嗎？」、「有無空缺」、「德政@全香港的腦闆」、「這個時期發現金，真是好公司」，並讚賞公司作風夠實際「應該不少員工想要現金多過月餅」、「這樣比較好，月餅不是人人愛食」、「見到月餅就頭痛」、「拿回去又不吃，吃又吃不完，吃完又肥死」、「公司省到錢、員工又多拿錢、少吃點月餅又有健康，除了月餅公司沒賺到錢，其他人（都）是雙嬴」。

有打工仔也表示獲公司「發錢」，「我公司年年都是發現金，老闆叫我自己買來吃」、「我公司第一年讓我填表選擇現金或月餅禮券，有8成人都選擇收現金，今年直接不問發現金」、「記得第一份工作，同事說之前每年發3盒月餅，怎知我那年改每人發800現金（港幣，約新台幣3200元），個個笑得見牙不見眼」。

不過「有人歡喜有人愁」，有留言則分享其他「凍霜」公司，「你就好啦！我連月餅都沒有一個」、「我以前公司幾十人，都是發1盒月餅自己跟同事分」、「我以前公司是每人發顆水晶梨」、「前公司有年發某個電商的電子券，還只限特定某幾類產品，家電、床單、煮飯用具，還是現金最實際」。但有留言覺得現金比起月餅，的確缺少節日的儀式感。

原文網址: | 香港01 ?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

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文章授權轉載自《香港01》

月餅 發現金 中秋節 上班族

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