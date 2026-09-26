陸女搭港鐵突被塞紅包喊「中秋快樂」 打開傻眼笑：神奇經歷增加了

中秋節遇上這事要如何應對？有從北京赴港的中國女生於小紅書發帖文分享「神奇經歷」，指她乘搭港鐵時，突然有人讚賞其頭髮顏色，並向她說「中秋快樂」後，塞給她1個紅包，女生打開後發現竟是兌換月餅的禮券，大感神奇。

事件引來網友熱議，有人提醒樓主不要胡亂接收陌生人給的紅包，「接福，給你錢把你家的福接走」、「借命？香港人比較信風水……」。然而亦有不少網友拆解「塞月餅券」暖心原因，「一來不要浪費，二來是一種祝福，都是有緣人，收到了就是有緣，老派香港人經常這樣做的」、「餅卡太多吃不完，送陌生人一份祝福不也是一件好事嗎」。

「香港地鐵上被人塞了個紅包」。該女於9月23日在小紅書發帖文講述事件詳情，表示當天下班乘搭港鐵，忽然有陌生人走到她旁邊讚賞其頭髮顏色，「我覺得你染的藍色頭髮很好看」，隨後祝她「中秋快樂」並塞給她1個紅包。事出突然，樓主還未反應過來，列車剛好到站，該陌生人便逕自下車離開。

從樓主上載影片看到，其手上拿着的紅包呈長方形，印上「聖安娜餅屋」標誌。樓主之後打開紅包，發現裏面裝著的不是現金，而是1張兌換月餅的換領券，直呼「神奇經歷+1」。

網友看後議論紛紛，有人提醒不要胡亂接收陌生人的東西：「接福，給你錢把你家的福接走」、「難道是借命？香港人比較信風水……」、「是迷信吧」。

不過亦有多名網友拆解「塞月餅券」暖心原因：「有些香港人有太多月餅票（月餅券），不想浪費」、「祝你中秋節快樂」、「這很正常，我奶奶也經常送月餅券粽子券給路人，過年和初一十五，送紅包給廟裏燒香的善男信女，一來不要浪費，二來是一種祝福，都是有緣人，收到了就是有緣，老派香港人經常這樣做的」、「你是有緣人，他也吃不完，就送給你兌換了」、「還是我陰暗了，以為是那種玄學的。月餅券應該沒事」、「其實可以往好處想的，餅卡太多吃不完送陌生人一份祝福不也是一件好事嗎」、「和我家娃在紅磡海邊走，小娃被一群中秋掛著燈跑步的人塞了一個小月餅，外面還有個小鐵盒的」、「塞券可以收，塞月餅必然不敢吃」。

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文章授權轉載自《香港01》