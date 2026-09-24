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AI惹禍？母親下葬吉日「選錯天」害親戚出車禍 陸男怒告字節跳動子公司

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名男子抱怨，自己透過AI決定母親的下葬時間，沒想到喪事辦完後，就有親戚遇到交通意外，讓他忍不住懷疑AI推薦的日期並非黃道吉日，於是氣憤地提告並要求賠償。示意圖／Ingimage
大陸一名男子抱怨，自己透過AI決定母親的下葬時間，沒想到喪事辦完後，就有親戚遇到交通意外，讓他忍不住懷疑AI推薦的日期並非黃道吉日，於是氣憤地提告並要求賠償。示意圖／Ingimage

現代人十分依賴AI，遇到問題時往往第一時間向AI尋求解答。不過，近日中國大陸有一名男子抱怨，自己透過AI決定母親的下葬時間，沒想到喪事辦完後，就有親戚遇到交通意外，讓他忍不住懷疑AI推薦的日期並非黃道吉日，於是氣憤地提告並要求賠償。

陸媒報導，史先生母親過世時，他為了挑選適合的下葬時間，便詢問AI工具豆包「哪天是黃道吉日？」史先生聽信AI建議，將下葬日期訂在4月19日，並把相關事情都安排妥當。沒想到，史先生之後再詢問豆包適合的下葬時段，AI回覆上午7時至9時，卻又改口表示4月19日其實並非好日子。

不過，史先生認為若要修改下葬時間，就得重新通知所有親戚，只好硬著頭皮在19日辦母親的喪事。史先生指出，在葬禮結束後不久，就有親戚發生嚴重交通事故，家人紛紛怪罪他「母親安葬日子不對，破壞了風水」，讓史先生非常難過又生氣。

史先生事後向豆包的公司字節跳動提出申訴，要求平台賠償損失與道歉，「要告誰、怎麼告，都是豆包一步一步教，不然我也不知道怎麼弄」，但後續史先生因未收到回覆，於是憤而提告。

目前該案件已在當地法院審理，平台方主張該軟體在服務過程中，不存在任何過錯。史先生則認為，用戶協議的內容加重使用者責任，一般性警示不足，且AI提供的消息來源未認真審查。報導指出，豆包在使用者授權合約中，有提出相關免責聲明，對話介面也特別標註「AI生成可能有誤，注意核實」。

新聞一出，許多網友紛紛指出，「使用AI前要看清服務提示」、「法院這也能受理開庭？」、「現在人是什麼腦子，玄學居然相信AI」、「好事是自己的本事，壞事讓Al背鍋」、「這還要起訴？當場跟AI反應，它就道歉了啊」。

親戚 AI 豆包 字節跳動

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