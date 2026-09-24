廣西夫妻「怕被欺負」生13子女 靠耕田與每月補助1.6萬元維生

中國大陸廣西欽州一對中年夫婦生育13名子女，近日衝上微博話題熱搜，引發大批網友熱議。據了解，男主人黃先生今年49歲，妻子42歲，兩人結婚22年生了13個孩子，其中8男5女，最大的女兒22歲已結婚，最小的孩子僅兩歲多。

除了生育13名孩子，這對夫婦的家庭條件也引發熱議。男主人曾因工受傷兼背負債務，全家靠種植20多畝農田維生，幸好有政府補助。因此不少網民對其「超生」舉動評價兩極，有人讚為人口危機作貢獻，亦有人質疑這種家庭條件不應該生孩子。

綜合《九派新聞》和《新京報》報導，男主人黃先生現年49歲，妻子則42歲，兩人結婚22年來共育有8男5女，最大的大女兒現年22歲並已婚，二女兒正在讀大學，大兒子18歲仍在求學，最小的孩子則僅兩歲多。

黃先生透露，妻子多年來身體狀況尚好，而孩子們性格各有不同，自己非常喜歡小孩，「每天看着孩子、回家聽到孩子叫爸爸就很高興」。

黃先生一家的經濟狀況相當拮据。黃先生透露， 2016年他在建築工地工作時從三樓摔下，傷及腰和腿，至今走路久仍會發痛，當時治療花了10萬元（人民幣，下同）（約新台幣47.3萬元），現在還欠著債。目前全家主要靠種植十多至二十多畝水稻過活，日常開支全數花在子女的生活與教育上，「白天幹活幹到晚上，累也要幹」，偶爾有熱心人士捐贈衣物。

當地村幹部表示，當地計生部門已多次向該對夫婦宣傳過計生政策，但當事人秉持「人多不怕欺負」的想法堅持生孩子，現時適齡孩子均被安排接受九年義務教育。另外，政府每月提供約3500元（約新台幣1.6萬元）的補助，並幫建一棟兩層高的平房，房子設有四個房間、四張床，其中兩張要睡六個人，生活條件已大有改善，已是脫貧戶。

事件在微博引發大批網友討論，有網友指該對夫婦是「正面宣傳教材」、「很多年輕人都不結婚生子，現在政府應該獎勵他們」、「應該頒發英雄母親勳章」。

但亦有大批網友持相反意見，認為家裏窮還生孩子非常不負責，「只管生不管養，全靠政府補貼支持」、「孩子生在這種家庭真的受苦」。

延伸閱讀：

廣西玉林紅衣男子街頭慘遭牛瘋狂頂撞送醫 警方：牛被當場擊斃

廣西南寧一男子跳入軌道 與到站減速高鐵列車發生碰撞 不幸身亡

文章授權轉載自《香港01》