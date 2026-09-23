男子血尿就醫竟查出體內藏多根金屬針 最危險一根還刺進心臟外膜

中國大陸一名35歲男子因排尿不適、尿液帶血前往醫院檢查，原本看似只是泌尿系統問題，沒想到影像檢查卻發現他的體內竟散落著多根金屬針，位置從腹部、骨盆、膀胱一路到生殖器，甚至還有一根刺穿心臟外圍的心包膜。醫師懷疑這些異物可能是男子自己放入體內，但他本人及身為法定照顧者的父親都無法說明異物究竟從何而來。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，男子就醫時生命徵象穩定，除了排尿不適和血尿外，沒有其他明顯症狀。醫師卻在影像檢查中發現他的心臟附近出現異常陰影，進一步安排顯影電腦斷層掃描後，竟看到多根「針狀金屬異物」散落在體內。

其中最令人擔心的是一根約3.6公分長的金屬針，已經刺入包覆心臟、充滿液體的心包膜。由於男子從小有智能障礙病史，無法解釋這些異物的來源，醫師也無法從他的父親口中得到答案。

不過，醫療團隊很快找到一項重要線索。男子兩年前曾在另一家醫院接受治療，當時醫師就曾從他的腹部取出兩個異物。因此，醫師推測他可能存在「自我嵌入」（self-embedding）行為，也就是在非自殺目的下，刻意將異物放入自己的身體。

這種情況相當罕見，但醫學文獻過去數十年確實曾有相關病例。患者可能將各種異物植入身體，並可能因此面臨感染、組織或器官損傷，甚至異物移動到其他部位造成更嚴重併發症的風險。

面對男子體內數量眾多的金屬針，醫師並沒有一次全部取出，而是先處理最危險的那一根。外科醫師成功從他的心包膜取出一根完整的黑色金屬縫衣針，並發現針身已經出現腐蝕，顯示它可能已經在體內存在相當長一段時間。更令人不解的是，男子胸口並沒有明顯傷口或疤痕，無法判斷這根針究竟是如何進入心臟附近。

手術後，男子的心臟功能一度明顯下降，可能與原本的心臟損傷及手術造成的身體負擔有關。不過，他在術後第9天出院，9個月後回診時狀況仍然穩定，心臟功能也已經恢復。至於其他散落在體內的金屬針，醫師最後選擇密切追蹤，而不是冒著進一步傷害組織或器官的風險全部取出。