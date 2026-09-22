快訊

國稅局高官貪汙弊案 1公務員、3會計師捲入…交保金已高達6320萬元

6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

螺絲業界震驚！安拓董座張土火昨洽公遭撞不治

聽新聞
0:00 / 0:00

囂張！夫替妻出氣用10多個西瓜砸小販頭 下場曝光了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
浙江省寧波市夜市7月發生一宗駭人聽聞的「西瓜砸人」嚴重傷害案，在歷經多輪調解後，日前達成民事和解。圖／截自影片
浙江省寧波市夜市7月發生一宗駭人聽聞的「西瓜砸人」嚴重傷害案，在歷經多輪調解後，日前達成民事和解。圖／截自影片

衝動是魔鬼，暴力終需付出高昂代價。浙江省寧波市夜市7月發生一宗駭人聽聞的「西瓜砸人」嚴重傷害案，在歷經多輪調解後，日前達成民事和解。

涉事打人夫婦在被警方行政拘留及罰款後，最終同意拿出近人民幣7萬元（約新台幣33萬元），作為賠償水果攤主小孟的醫療費、水果損失費、誤工費及精神損害撫慰金。

濟寧廣播電視台報導，攤主父親事後透露，衝突發生時兒子身旁其實放著兩把西瓜刀，幸好他強行按住平日暴躁的脾氣未還手，才避免了更大的人命慘劇。「幸好兒子沒有還手，否則後果不能收場了。我要為他點讚。」攤主父親稱。

事發於7月28日晚，寧波北侖大碶街道夜市。21歲的西瓜攤主小孟，因善意提醒一名用指甲掐瓜皮的男顧客「輕點挑，別把瓜掐壞了」，不料引來對方及女兒范某玲的當街辱罵。

范女隨後致電召來丈夫楊某日，楊男抵達後在未了解前因後果下，竟暴怒抱起攤位上的西瓜，在短短30秒內連續拿起10多個西瓜，狠狠砸向坐在矮凳上的小孟，西瓜在頭頂接連碎裂。范女隨即抓起大把葡萄往小孟臉上扔。

楊男在聽到圍觀路人報警後態度突變，惡意將幾張鈔票甩在小孟臉上，留下「全給你買了」的囂張言論企圖溜走，但被憤怒的圍觀群眾合力攔下，直至警方趕到將楊氏夫妻當場拘捕。小孟事後確診頭部軟組織挫傷、腦震盪及左肩關節岡上肌肌腱損傷，住院治療5天。

攤主父親在得知調解成功後，直言要為兒子的克制點讚。他坦言，兒子平日性格較急躁，且當時手邊就有現成的西瓜刀，一旦還擊，後果不堪設想。

這份在暴虐下強行忍耐的「成熟」雖讓不少網友感到心酸，但法律界普遍指出，小孟用克制守住了法理底線，不僅令施暴者受到雙重懲罰，也合法爭取到了應有的高額賠償，是法治社會下最理智的自保選擇。

西瓜 夜市 罰款

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

背不出課文「狠打學生」！師判拘役10天…掀世代論戰：以前都藤條打到斷

全是基本開銷？養兒育女22年竟非親生 電商老闆控妻「婚內轉走逾6千萬」

謀殺？男工30樓高空吊下工作！老人住客突剪斷安全繩 原因極恐怖

10歲男童車禍亡捐肝…病危女嬰獲救20年後步入婚姻 新郎身分曝光超意外

相關新聞

巴西總統：烏拉圭授權使用對大陸牛肉出口剩餘額度

巴西總統魯拉21日表示，烏拉圭已授權巴西使用後者對中國大陸牛肉出口配額的剩餘額度。

任正非女兒這樣回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了！

日前有台灣媒體以一則未經證實的網路訊息大肆炒作華為創辦人任正非一家「神秘失聯」、外逃的消息，甚至在任正非女兒姚安娜已於14日公開出席一場記者會後，仍持續報導「任正非去向迷團始終未解」。對此，姚安娜近日被直擊穿了件Ｔ恤，上面印著幾個紅色大字：「不信謠不傳姚老師」。

囂張！夫替妻出氣用10多個西瓜砸小販頭 下場曝光了

衝動是魔鬼，暴力終需付出高昂代價。浙江省寧波市夜市7月發生一宗駭人聽聞的「西瓜砸人」嚴重傷害案，在歷經多輪調解後，日前達成民事和解。

與輝達競爭！阿里發布號稱性能最強AI晶片「真武V900 」

阿里巴巴CEO吳泳銘22日發布號稱「算力性能最強」的新一代AI晶片真武V900，並宣布進一步擴大AI基礎設施投入，力爭到2032年將阿里雲全球資料中心規模提升至20吉瓦（GW）以上。

談雙城論壇 邱垂正：一個台辦副主任不能來就有人要廢掉陸委會

台北市勞動局長王秋冬21日痛批陸委會阻擋上海市台辦副主任李驍東來台，是「權力的傲慢」。陸委會主委邱垂正今（22）日回應，陸委會為配合北市府時程，還協調聯審會提前一天開會，「我不知道這個叫權力的傲慢嗎？」他並表示，只因一名上海市台辦副主任不能來台，「甚至還有人批評說，陸委會沒有功能，應該要把陸委會廢掉，把話說到這種地步」。

唐獎得主葛兆光：台灣的漢學還是「非常非常重要」

2026年唐獎漢學獎得主、復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光21日在台灣師範大學發表演講後指出，「台灣的漢學還是一個非常非常重要的（區域），因為它連接點是很複雜的」。他也提到，好的漢學研究應有三個評價標準，包含提供新史料和新證據、新思路和新問題以及新典範，「平庸而無用的全面論述絕不是好書」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。