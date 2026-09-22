囂張！夫替妻出氣用10多個西瓜砸小販頭 下場曝光了

衝動是魔鬼，暴力終需付出高昂代價。浙江省寧波市夜市7月發生一宗駭人聽聞的「西瓜砸人」嚴重傷害案，在歷經多輪調解後，日前達成民事和解。

涉事打人夫婦在被警方行政拘留及罰款後，最終同意拿出近人民幣7萬元（約新台幣33萬元），作為賠償水果攤主小孟的醫療費、水果損失費、誤工費及精神損害撫慰金。

濟寧廣播電視台報導，攤主父親事後透露，衝突發生時兒子身旁其實放著兩把西瓜刀，幸好他強行按住平日暴躁的脾氣未還手，才避免了更大的人命慘劇。「幸好兒子沒有還手，否則後果不能收場了。我要為他點讚。」攤主父親稱。

事發於7月28日晚，寧波北侖大碶街道夜市。21歲的西瓜攤主小孟，因善意提醒一名用指甲掐瓜皮的男顧客「輕點挑，別把瓜掐壞了」，不料引來對方及女兒范某玲的當街辱罵。

范女隨後致電召來丈夫楊某日，楊男抵達後在未了解前因後果下，竟暴怒抱起攤位上的西瓜，在短短30秒內連續拿起10多個西瓜，狠狠砸向坐在矮凳上的小孟，西瓜在頭頂接連碎裂。范女隨即抓起大把葡萄往小孟臉上扔。

楊男在聽到圍觀路人報警後態度突變，惡意將幾張鈔票甩在小孟臉上，留下「全給你買了」的囂張言論企圖溜走，但被憤怒的圍觀群眾合力攔下，直至警方趕到將楊氏夫妻當場拘捕。小孟事後確診頭部軟組織挫傷、腦震盪及左肩關節岡上肌肌腱損傷，住院治療5天。

攤主父親在得知調解成功後，直言要為兒子的克制點讚。他坦言，兒子平日性格較急躁，且當時手邊就有現成的西瓜刀，一旦還擊，後果不堪設想。

這份在暴虐下強行忍耐的「成熟」雖讓不少網友感到心酸，但法律界普遍指出，小孟用克制守住了法理底線，不僅令施暴者受到雙重懲罰，也合法爭取到了應有的高額賠償，是法治社會下最理智的自保選擇。