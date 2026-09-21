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影／比抓姦還狠？香港大媽當街死纏搶上衣 阿伯「金蟬脫殼」裸逃畫面曝

香港01／ 撰文／布萊恩
大媽猛力拉住阿伯上衣，笑容滿面喊「打人啊」，阿伯全力掙扎也未能脫身。圖／ 截自Threads@0gay1joke
大媽猛力拉住阿伯上衣，笑容滿面喊「打人啊」，阿伯全力掙扎也未能脫身。圖／ 截自Threads@0gay1joke

當街拉扯所為何事？社群平台Threads近日瘋傳「港鐵大媽大戰阿伯」影片，顯示港鐵大圍站A出口​​位置有大媽與阿伯糾纏，其間大媽奮力拉扯阿伯上衣，笑容滿面稱「打人啊」，阿伯掙脫不果，露出尷尬表情，最終阿伯「金蟬脫殼」，脫去上衣逃走，大媽則坐在地上哭喊。現場有途人表示「報警了」。

影片引來網友熱議，「好荒謬」、「阿伯走遲一步連褲子都沒」、「阿伯真慘，莫名其妙被人冤枉」。也有不少網友認出大媽真身為「大圍名物」，常常「擋車報警」，「之前就站別人的車前面，現在進化到肉搏」。

警方回覆《香港01》表示，9月20日中午12時許接報，港鐵大圍站A出口​​外發生拉扯紛爭，警員到場時雙方已離開，現場沒有發現，事件列雜項處理。

「港鐵阿嬸大戰阿伯，阿嬸成功獲得原味底衫1件」。有網友於9月20日在Threads發布影片，顯示港鐵大圍站A出口​​位置有大媽與阿伯糾纏，最終阿伯要脫衣逃走，畫面震撼。

港鐵大圍站大媽拉扯阿伯：打人啊！ 阿伯甩鞋掙扎

影片長38秒，看到港鐵大圍站A出口位置，1名穿連身裙大媽猛力拉住阿伯上衣，笑容滿面喊「打人啊」，阿伯拖鞋甩脫，全力掙扎也未能脫身。

這時途人圍觀起哄，大媽繼續大叫「打人啊！」，阿伯則露出尷尬表情，反駁「我被人打啊」，又說「警察啊」，然而大媽一直拉住衣衫不放，阿伯還是無法脫身。

大媽奮力拉扯 阿伯「金蟬脫殼」脫衣赤膊逃走

最終阿伯趁大媽坐在地上，主動脫去上衣「金蟬脫殼」，赤腳赤膊下轉身逃走。大媽見狀伸手想抓住阿伯的短褲，但阿伯腳步更快，大媽沒有得手，抱着阿伯上衣坐在原地。有途人表示「報警了」。影片至此結束。

網友批大媽離譜：荒謬

網友看過影片震驚，批評大媽離譜：「CXS（黐X線）」、「阿伯走遲一步連褲都沒」、「阿伯連底褲都保不住」、「金蟬脫殼用在自己身上」、「阿伯敗走好好笑，不說還以為被人抓姦」、「有些人還覺得好好笑，試試女生被男生扯掉衣褲鞋要跑」、「阿伯真的是莫名其妙被人冤枉」。

揭大媽真身為「大圍名物」

也有不少網友認出大媽真身為「大圍名物」，常常「擋車報警」：「哇 這個大圍名人嗎，專門擋車報警的那個大嬸！我上海人都知道她很出名。哈哈」、「之前就站在別人的車前面，現在進化到肉搏」、「好恐怖，見到她真的要繞路走」。

普通襲擊有什麼刑罰？

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

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文章授權轉載自《香港01》

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