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謀殺？男工30樓高空吊下工作！老人住客突剪斷安全繩 原因極恐怖

香港01／ 撰文：布萊恩
廣東佛山1名負責高空工作的男工人，從30樓下到2樓時，赫然發現「高空作業繩（安全繩）」竟被剪斷，幸發現及時沒釀成意外。 示意圖／ingimage
廣東佛山1名負責高空工作的男工人，從30樓下到2樓時，赫然發現「高空作業繩（安全繩）」竟被剪斷，幸發現及時沒釀成意外。 示意圖／ingimage

這是謀殺吧！大陸廣東佛山1名負責高空工作的男工人，從30樓下到2樓時，赫然發現「高空作業繩（安全繩）」竟被剪斷，幸發現及時沒釀成意外，直斥：「現在什麼人都有，都沒腦子的嗎？」令人心寒的是，兇手是1名接近80歲老人，他解釋不知道有人在高空工作，剪斷繩子是用作「晾衣繩」。最終考慮到該老人年紀太大，男工人沒有報警，找大廈物業管理讓老人賠400人民幣（約新台幣1893元）繩子錢了事。

事件震驚網友，批評長者「意圖謀殺」，認為應報警處理，「這跟謀殺有什麼區別？」、「年齡不是故意殺人的擋箭牌！」、「必須得報警讓警察教育一下啊」。

綜合媒體報導，事發9月17日，廣東佛山高空工作工人劉先生，從30樓下到2樓時，發現安全繩被剪斷，一團繩子留在2樓平台上。

從網上流傳影片看到，一團繩放在2樓平台上，而安全繩末端被剪斷一大截，露出繩子內部結構。劉先生指出，其安全繩長120米，卻被人剪了10多米，即約十分之一長度，直斥「現在什麼人都有，都沒腦子的嗎？高空作業的繩你也敢剪，真的是服了」。

「兇手」為近80歲老人 剪繩作「晾衣繩」

劉先生事後查證，「兇手」是住在2樓的1名近80歲老人，對方聲稱不知道有人在高空工作，剪斷繩子是想當作「晾衣繩」用。

考慮老人年紀大無報警 賠錢了事

由於老人年事已高，劉先生沒有報警，找大廈物業管理讓老人賠400人民幣（約新台幣1893元）繩子錢了事，「他老人家不懂這些，如果是年輕人我就報警了」。

網斥「謀殺」籲報警：年齡不是故意殺人的擋箭牌！

網友紛紛批評老人離譜，認為應報警處理。「年齡太大？身手矯健到翻到平台上剪繩子」、「年齡不是故意殺人的擋箭牌！」、「這跟謀殺有什麼區別」、「這是在殺人」、「年紀太大也不是不報警的理由啊，必須得報警讓警察教育一下啊」、「幸虧是2樓老人，而不是22樓老人剪的」、「這些人眼裏，只要路邊沒看到人的，都是可以撿回去的」、「400太少，還會有下次的」、「賠400感覺師傅也虧了，這繩子不便宜」、「只能說細思極恐」。

80歲高齡老人仍須負刑責

在中國，80歲的高齡老人如果觸犯刑事法規，雖然有機會獲減輕處罰，但仍然需要承擔刑事責任，故「高齡」並非「免罪金牌」。根據《中華人民共和國刑法》第十七條，「已滿七十五周歲的人故意犯罪的，可以從輕或者減輕處罰；過失犯罪的，應當從輕或者減輕處罰」。

不過《中華人民共和國刑法》第四十九條第二款同時提到，審判時候已滿七十五周歲的人，不適用死刑，但以特別殘忍手段致人死亡的除外。

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文章授權轉載自《香港01》

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