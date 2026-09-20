女剛洗澡全裸尖叫！下單退貨才3分鐘快遞員進屋 要求帶主管上門道歉

8月17日，湖南長沙一名女子在手機下單預約快遞上門退貨服務，當時她剛洗完澡，還沒來得及穿衣服，豈料快遞員在未打電話通知或敲門確認的情況下，直接推門而進，目睹女子全身赤裸，導致女子留下嚴重的心理陰影。

對此，警方表示事件不構成治安違法，無法對快遞員採取處理措施。

據湖南廣播電視台消息，8月17日，這名女子在洗澡後用手機下單預約上門退貨服務。下單僅3分鐘後，快遞員便快速上門，但沒有打電話通知女子，也沒有敲門提醒，便直接推開房門及掀開門上掛著的簾子，當場目睹女子全身赤裸，嚇得女子大聲尖叫。

女子表示，當時她剛洗完澡，還沒來得及穿衣服，考慮到想要快點退貨，便在手機上點擊快遞上門取貨服務，沒想到3分鐘後快遞員直接闖門而入，「我當時是裸體的」。她問快遞員「你看到了什麼？拿快遞前都不打電話嗎」，對方就表示「我什麼都沒看到」，還反問「我怎麼知道你沒穿衣服」，強調當時女子家門開著，只是想進去拿快遞。

事發至今已逾一個月，女子表示，這件事給她留下嚴重的心理陰影，不僅長期失眠，每當鄰居經過門口都會驚覺戒備，腦海不斷重演當日場景。她曾報警處理，但警方認為事件不符合治安違法要件，過程沒有財物遺失、打架鬥毆，因此無法對快遞員採取處理措施。

女子又稱，迄今為止快遞員都沒有和她道歉。目前，快遞公司客服回應指會跟進處理事件。女子強調，如果快遞公司最終不作處理，將直接採取法律行動起訴，她的要求是希望當事人和其主管上門道歉。

對此，浙江五聯律師事務所張建齊律師表示，快遞員進入前並未敲門，處理方式確實欠妥，缺乏應有的注意義務。然而，鑑於女子家中的門是虛掩的狀態，快遞員也未能預料屋內情況，其行為在法律層面上尚不足以構成非法侵入。目前女子希望當事人上門道歉，鑑於快遞員本身處理方式欠妥，給女子造成精神傷害，法律應予以支持。

延伸閱讀：

廣東女要求送貨上門遭快遞員羞辱「送到你床上」 郵政立案調查

收朋友麵食快遞包裝被換、現詭異血跡 順豐回應：已有專人跟進

文章授權轉載自《香港01》