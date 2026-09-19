繼「甲醛白菜」後陸再爆「硫磺燻筍」！ 二氧化硫殘留超標20倍

繼「甲醛白菜」後，大陸再爆出「硫磺燻筍」！有網友發影片爆料，廣東清遠有業者，將大量新鮮竹筍運到偏僻的山溝溝裡，並在十分簡陋的環境中用硫磺進行薰制，之後再裝車運走，相關竹筍的二氧化硫殘留量超標20倍，相當嚇人。

成都商報旗下客戶端紅星新聞報導，多名網紅近日陸續發布影片，指出廣東清遠市清城區、清新區均出現以硫磺燻製竹筍的情況。

爆料提到，當地一些貨車，先在英德等地收購新鮮竹筍，然後將竹筍載往清遠市清城區源潭鎮金星村、清新區浸潭鎮下逕村一帶的偏僻山區，以硫磺進行燻製。

從網紅「漁獵齊哥」發布的影片可見，其中一處加工地點環境相當簡陋，現場僅搭建簡易遮雨棚，編織袋、塑膠籃等物品隨地堆放。燻製中的竹筍雖然以棚布嚴密包覆，仍不斷冒出大量白煙。

漁獵齊哥表示，現場氣味「非常刺鼻」，甚至讓他的呼吸道出現嚴重不舒服。離開一段時間後再次返回現場時，原本密封的棚布已經掀開，工人正在將燻製完成的竹筍裝袋，包裝分為兩層，內層使用塑膠密封、外層則套上編織袋。

漁獵齊哥解釋，正常竹筍醃製、加工程序繁瑣，通常需要數天，但以硫磺燻製一晚即可完成，不僅效率高、成本低，還具有漂白增色效果，可以讓原本賣相普通的竹筍變得白淨，同時延長保存時間，甚至可存放長達一年。

漁獵齊哥稱，他們先前曾對相關竹筍進行檢測，結果顯示二氧化硫殘留濃度達4860mg/kg，直呼數據「非常嚇人」。

根據大陸食品安全相關標準，乾製竹筍中的二氧化硫殘留量上限為200mg/kg。若4860mg/kg檢測結果屬實，相當於限量24倍。

漁獵齊哥18日上午表示，已將清城區、清新區兩處疑似以硫磺燻製竹筍的加工點向有關部門舉報，當地公安、市場監督管理局等單位也已派員前往現場。

清城區源潭鎮政府工作人員表示，鎮政府、公安及生態環境等部門均已到場調查處理，並形容現場為簡易棚房，「屬於非法、違法的加工場所」，目前現場已受到控制，也收繳部分燻製竹筍，至於相關手續是否合格及其他情況，仍有待進一步調查。