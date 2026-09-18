全是基本開銷？養兒育女22年竟非親生 電商老闆控妻「婚內轉走逾6千萬」

近日，在中國大陸深圳工作的萬先生稱，他的妻子張女士在婚內轉移了1400萬（人民幣，下同，約新台幣6642萬元）財產，並與他提起離婚訴訟。萬先生還發現，兩個孩子不是他親生的。對此，張女士回應稱，「1400多萬都是用於生活和工作的必要支出。」事件引發網友熱議。

孩子非親生、財產遭轉移 男子：會追溯並要求賠償

據陸媒《封面新聞》報導，萬先生提供的司法鑑定報告顯示，「鑑定意見：依據現有資料和DNA分析結果，排除萬某某是某某的生物學父親。」此事迅速在網路上引發關注。不過，至今暫無法院或其他權威部門公開證實此事真偽。而對於萬先生的說法，張女士則直接表示不便回答。

萬先生介紹，他是江西撫州人，在深圳經營一家電子產品電商貿易的公司，與妻子張女士育有一兒一女，兒子今年22歲，女兒18歲。他說，2025年3月和12月，他委托第三方鑑定機構，先後與女兒和兒子進行親子關係鑑定，「結果顯示兩個孩子都不是自己親生的。」

萬先生稱，「妻子平時以各種理由，通過頻繁現金轉帳、大額提現等方式轉移夫妻共同財產，累計達1400萬元。」據其提供的一份自2017年起張女士的資金流水明細顯示，張女士從銀行卡里提現、轉帳、收貨款等各項流水合計14728416元。張女士向其提出了離婚訴訟，並要求分割公司財產。

對此，萬先生表示，他同意離婚和分割財產，但需要追溯妻子此前轉移和隱匿的財產，一併分割，而非僅分割公司財產。對於子女的撫養費支出，他也會要求妻子進行賠償。此外，他計劃在開庭時提出與兒子、女兒進行親子關係鑑定的請求。

妻子稱財產用於生活工作支出 未回應孩子問題

張女士稱，萬先生所說的「轉移財產」並不屬實，她的銀行卡會用於公司的轉帳支出，其中大部份是公司的流水，而非自己轉移財產。她表示，「這些流水支出都是生活和工作的必要支出。」她還說，此前賣掉了一處房產，抵扣貸款後剩餘200萬（約新台幣948萬元）左右，目前在她手中。而對於萬先生稱兩個孩子並非親生的問題，她表示自己暫時不便回答。

據悉，本案將於9月29日在深圳開庭審理。

事件引發網友熱議，多名網友質疑張女士不回應孩子是否親生的問題，「硬氣一點的話，就把話講明吧」「如果兩個子女真非親生，那1400萬一定是早有預謀轉移的財產，應該哪個法官判都是一樣，財產分割必須納入在內，而且要賠償20多年非親生子女撫養費」。也有人認為1400萬金額用於工作生活支出開銷過大，「1400萬不是小錢，普通家庭一輩子都未必掙得到，所謂的必要開支到底是什麼，需要拿出實實在在的憑證。」

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文章授權轉載自《香港01》