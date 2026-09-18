人夫偷吃女同事！偷情時突發腦出血成植物人遭解僱 家屬怒告公司判決曝

偷情偷到送醫開顱，醒來還成了植物人，甚至連工作都保不住！中國大陸日前發生1起離奇的勞資糾紛，1名40歲已婚男子在下班後與同公司女同事幽會，並發生不正當關係。不料在激情過程中突發腦出血，經搶救後不幸成為植物人。事後公司以他「嚴重違反公司規章與公序良俗」為由直接解僱，家屬憤而告上法院索賠38.3萬人民幣（約新台幣182萬），最終法院駁回家屬上訴，判公司僅賠償病假工資約1.1萬人民幣（約新台幣5.2萬）。

激情過後突發腦出血 人夫偷吃慘變植物人

綜合媒體報導，事發於2024年1月22日，河北省40歲已婚的張男在下班後，與同公司的女同事密會，在發生關係的過程中，張男突然劇烈頭痛並引發腦出血，被緊急送往醫院搶救。雖然經過開顱手術保住性命，但張男陷入重度昏迷，最終被判定為植物人，完全喪失自理能力。

親自簽字禁不正當關係條款 員工明知故犯遭即時解僱

張男病發後，其任職公司於2024年3月依法通知工會，並向張男妻子送達解僱通知書，理由是張男「與異性同事發生不正當關係，嚴重違反員工規章」。張男母親對此無法接受，認為公司在員工患重病期間落井下石、違法解僱，隨後作為張男的法定代理人向法院提起訴訟，要求公司支付違法解除勞動契約賠償金、醫療補助金等共計38.3萬人民幣。

公司在庭上提出關鍵證據，指出公司早在2023年就開會通過並頒佈了明確規章，規定「凡與異性同事發生不正當關係者，公司有權直接解僱且不予任何補償」，張男當時正是參與該場會議並簽字確認的員工代表之一。

法院判決：勞動者權益的行使必須有界限

河北省沙河市人民法院審理後做出明確判決，指出勞動者權益的行使必須有界限，「不能將患病當成嚴重違反工作紀律與公序良俗的免責盾牌」。法院認為，張男明知公司禁令仍違規偷吃，公司在解僱前也已履行通知工會等法定程序，過程完全合法完備，因此不構成違法解僱。

法院最終駁回了家屬要求的38.3萬人民幣賠償與醫療補助申請，僅判定公司需支付張男患病至解僱期間約一個半月的病假工資約1.1萬人民幣。

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文章授權轉載自《香港01》