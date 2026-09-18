香港蘭桂坊驚見「裸女遊街」！妙齡女全裸還面帶笑容 背後原因引關注

在公共場合應注意行為。香港網路瘋傳影片，中環蘭桂坊驚現「裸女遊街」，1名年輕女子無視路人目光當眾裸體走路，且面帶笑容，舉手投足相當震撼，有目擊者驚呼「竟然全裸」。雖然當時有不少路人經過「裸女」身旁，但都「直接走過去」沒有制止。

影片引來網友譁然，紛紛猜測女子「全裸遊街」原因，「吸毒了？」、「玩遊戲輸了？」、「感情問題？」。亦有網友批評女子行為離譜「有傷風化」，認為應報警處理。另有不少網友「搞錯重點」，關注女子身上的物品。

網路流傳的「蘭桂坊裸女遊街」影片長21秒，可以看到當時為夜晚，中環蘭桂坊德己立街斜坡的人行道上，有1名只穿著鞋子和襪子、提著手提袋的全身赤裸長髮女子。

裸女笑容滿面走出馬路 目擊者驚呼：竟然全裸！

女子無視路人和車輛在身旁經過，舉起雙手綁好頭髮後，面帶笑容慢慢走出馬路，沿著上坡方向行走，神態自若，畫面則傳出男子驚呼「竟然全裸」。

網友紛紛猜測女子全裸遊街原因

網友看過影片後震驚，好奇女子「全裸遊街」原因，也關注女子身上只剩下鞋襪：

「主人只是給她任務而已」

「吸毒了？」

「玩遊戲輸了？」

「行為藝術？」

「擺拍博取流量？」

「是不是剛剛分手太傷心，自暴自棄？」

「為什麼只穿著鞋子和襪子？」

也有網友批評女子行為離譜，認為應報警處理：

「為什麼沒有人報警抓她？」

「毀三觀！」

「道德淪喪！」

公共場所猥褻行為刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

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文章授權轉載自《香港01》