香港蘭桂坊驚見「裸女遊街」！妙齡女全裸還面帶笑容 背後原因引關注
在公共場合應注意行為。香港網路瘋傳影片，中環蘭桂坊驚現「裸女遊街」，1名年輕女子無視路人目光當眾裸體走路，且面帶笑容，舉手投足相當震撼，有目擊者驚呼「竟然全裸」。雖然當時有不少路人經過「裸女」身旁，但都「直接走過去」沒有制止。
影片引來網友譁然，紛紛猜測女子「全裸遊街」原因，「吸毒了？」、「玩遊戲輸了？」、「感情問題？」。亦有網友批評女子行為離譜「有傷風化」，認為應報警處理。另有不少網友「搞錯重點」，關注女子身上的物品。
網路流傳的「蘭桂坊裸女遊街」影片長21秒，可以看到當時為夜晚，中環蘭桂坊德己立街斜坡的人行道上，有1名只穿著鞋子和襪子、提著手提袋的全身赤裸長髮女子。
裸女笑容滿面走出馬路 目擊者驚呼：竟然全裸！
女子無視路人和車輛在身旁經過，舉起雙手綁好頭髮後，面帶笑容慢慢走出馬路，沿著上坡方向行走，神態自若，畫面則傳出男子驚呼「竟然全裸」。
網友紛紛猜測女子全裸遊街原因
網友看過影片後震驚，好奇女子「全裸遊街」原因，也關注女子身上只剩下鞋襪：
「主人只是給她任務而已」
「吸毒了？」
「玩遊戲輸了？」
「行為藝術？」
「擺拍博取流量？」
「是不是剛剛分手太傷心，自暴自棄？」
「為什麼只穿著鞋子和襪子？」
也有網友批評女子行為離譜，認為應報警處理：
「為什麼沒有人報警抓她？」
「毀三觀！」
「道德淪喪！」
公共場所猥褻行為刑罰是什麼？
根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。
另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。
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文章授權轉載自《香港01》
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