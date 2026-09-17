無比噁心！沒品男搭機「朝地毯吐吐痰」 他目擊過程怒PO網

為己為人，切勿隨地吐痰以免影響衛生。香港一名男子在社群平台發文，指日前搭乘大陸航空公司客機時，發現前座有男子公然往地下吐痰，看不下去對方「吐痰吐到下飛機」，遂建議他人勿將隨身行李放在地上。

大批網友譴責男子行為自私，「好沒有公德心，人都一把年紀」，擔心對方體內如帶有細菌，將會造成大規模傳播，「就算感冒也會死啦」。

港男搭南方航空客機 直擊男乘客亂吐痰

該名港男在Threads帳號發文並上傳影片，透露搭乘飛機時直擊前座男子往地下吐痰，形容在4小時機程內，對方「吐痰吐到下飛機」，見狀甚感嘔心，因此呼籲他人為了個人衛生，應該避免將隨身行李放置在地上。

男子往地毯吐痰 地面留有紙巾垃圾

影片可見，港男搭乘中國南方航空的客機，當時飛機已停泊在停機坪，乘客紛紛準備下機。而涉事大叔坐在他前方、3人排座位的中間位置，被拍到往裡頭座位的地下繼續吐痰，如此舉動實在令人厭惡。港男指曾拿著影片畫面向空服員反映，但對方表示「什麼都做不了」，最後他僅拿到口罩便草草了事。

男子行為挨轟缺德

片段引來許多網友批評男子的行為缺德、沒品，「到底是哪個沒教養的地方來的」、「真的讓人無法理解」、「真的五官端正，人品卻爛透了」、「不是親眼看到真的很難相信」、「超恐怖，地毯都把痰吸光了」、「都不知道他們為什麼那麼多痰可以吐」、「這種人被歧視也是有理由的」、「真的很沒公德心，都一把年紀了」。

網民憂加速細菌傳播

有留言就擔心男子體內若帶有病毒，隨地吐痰將會加速細菌傳播，「誰知道他有沒有傳染病，就算只是感冒也很噁心」、「整架飛機的乘客都可能被傳染病菌，疫情就是這樣發生的」、「交給航空公司處理，讓他付清潔費」。也有人表示，為了自身衛生，習慣帶垃圾袋登機，「把背包裝起來放在地上，下飛機就直接丟掉」。

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文章授權轉載自《香港01》