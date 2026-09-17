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暗黑料理？陸餐館推「水蟑螂蛋撻」稱口感脆脆的 街坊驚呼好噁心

香港01／ 撰文：林芷瑩
外皮酥脆、入口香甜的蛋撻深受大家喜愛。示意圖／ingimage
外皮酥脆、入口香甜的蛋撻深受大家喜愛。示意圖／ingimage

外皮酥脆、入口香甜的蛋撻一直深受大家喜愛，更有流心、麻糬、茶香等多款新口味。中國大陸佛山一間酒樓負責人近日忽發奇想，竟將水蟑螂（水曱甴；龍虱）融入蛋撻之中，自己試食後更表示「口感不錯，脆脆的」，但不少街坊就直言「好噁心喔」、「水蟑螂這麼噁心，怎麼吃得下去啊？」。

據佛山市新聞傳媒中心、廣東廣播電視台民生節目《DV現場》報導，佛山一間酒樓近日製作「水蟑螂蛋撻」，相關話題更一度登上微博同城熱搜前三位。

酒樓負責人潘境燊介紹，「龍虱」是比較冷門的食材，他希望將美食和食療結合，用一種全新的方式去演繹，未來更計劃將「水蟑螂蛋撻」做成酒樓的新品。

據介紹，水蟑螂是佛山三水當地的名菜，外貌像蟑螂，也叫「龍虱」，在珠三角很常見，民間會用「龍虱」醫治夜尿或腎氣不足，傳統吃法通常先以沸水汆燙除去異味，再用油鹽蒸熟或直接油炸。

廣東省中醫院心內科主任醫生胡世雲介紹，在臨床上，「龍虱」主要用於固腎氣，腎虛導致的尿頻、遺尿。「龍虱」屬於藥食同源食材，加入蛋撻之中本身沒有危害，可以當作嚐鮮，但別指望靠此進補，並提醒兒童、孕婦，以及過敏、腸胃偏弱的人士應避免進食。

網友看法：

不要啊啊啊啊啊，我真的接受不了，好噁心喔！

太瘋狂了，直接吃這個還得剝殼吧，這跟把小龍蝦放進蛋撻裡有什麼差別？

不太理解廣東，這真的是個神祕的地方。

慘了，又要被北方網友說我們廣東人什麼都吃……

看得我頭皮發麻。

混進去一隻蟑螂應該也看不出來吧。

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文章授權轉載自《香港01》

蛋撻 料理 蟑螂 酒樓 中國大陸

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