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花710元升艙卻沒餐沒水？男子怒槓空服員 搶水瓶當場怒砸

香港01／ 撰文：盧詩文
男子未接受，搶過水瓶當場怒砸，高聲表示「我不喝這個水！給我合理的解釋！」 圖／擷自影片
男子未接受，搶過水瓶當場怒砸，高聲表示「我不喝這個水！給我合理的解釋！」 圖／擷自影片

近日海航一航班上，有網民曝光一名男子花150元人民幣（約710元台幣）機上升艙後，質問空姐為何不給他提供餐食和水。空姐耐心解釋並遞水試圖安撫其情緒，未料男子情緒激動，搶過水瓶當場怒砸。

升艙不含餐食 空姐遞水遭怒砸

據廣州廣播電視台，涉事男子在機上升艙後，向空姐提出餐食和飲用水要求。空姐解釋，該升艙產品本身不含餐食、飲用水服務，並遞水試圖安撫其情緒。

男子未接受，搶過水瓶當場怒砸，高聲表示「我不喝這個水！給我合理的解釋！」

客艙密閉　過激行為威脅飛行安全

報道指出，客艙空間密閉，旅客一旦行為過激，將直接威脅航班秩序與飛行安全。民航相關法規明確，在航空器內擾亂秩序屬於違法行為，情節嚴重的將承擔法律責任。報道亦呼籲大家文明乘機，多一份理解，少一份戾氣。

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文章授權轉載自《香港01》

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