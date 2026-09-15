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陸人妻出軌男主播狂打賞1800萬 變賣家產背巨債、發生關係後遭分手

香港01／ 安琪拉／報導
安徽1名全職家庭主婦，為追求虛擬網絡情緣，在短短半年內向1名24歲男主播「課金」逾390萬人民幣。 示意圖／AI生成
安徽1名全職家庭主婦，為追求虛擬網絡情緣，在短短半年內向1名24歲男主播「課金」逾390萬人民幣。 示意圖／AI生成

沉迷網路直播「課金」，恐讓人傾家蕩產。據中國媒體報導，安徽一名全職家庭主婦為追求虛擬網路戀情，短短半年內向一名24歲男主播「課金」打賞超過390萬元人民幣（約1846萬元新台幣）。為籌措資金，她不僅瞞著丈夫變賣夫妻共有的房產與自用車，還以做生意為由向親友借錢，甚至連公公的死亡賠償金也全數投入。

女子之後更遠赴成都與男主播發生親密關係，沒想到僅兩周後便遭對方提出分手，最終婚姻也以離婚收場。一家六口目前背負巨額債務，只能靠每月3000多元人民幣（約1.42萬元新台幣以上）的長輩退休金勉強維生。

網路虛擬戀情　半年花光近400萬人民幣家產

綜合中國媒體報導，安徽一名王姓男子表示，事件始於2024年底，其妻紀女在直播間認識24歲男主播彭男，雙方透過私訊頻繁互動，並於2025年1月確立「戀人關係」。

陷入情網的紀女開始不斷為男方豪擲金錢，先將家中超過100萬元人民幣的積蓄投入直播間，其中還包含公公生前留下的70萬元人民幣（約331萬元新台幣）死亡賠償金。

之後，她又以「做生意」為由，向親友借款超過200萬元人民幣（約946萬元新台幣），並瞞著王男變賣夫妻共有的房產及自用車，套現約180萬元人民幣（約852萬元新台幣）。

這些款項幾乎全數用來打賞彭男。截至2025年6月，紀女累計「課金」打賞超過390萬元人民幣（約1846萬元新台幣）。之後，她更遠赴成都，在飯店與彭男發生親密關係。

男方稱「沒錢了」隨即提分手　前夫留下扛巨債

然而，兩人發生關係僅兩周後，彭男便以「沒錢了」為由提出分手。

隨著巨額打賞事件曝光，紀女一家陷入經濟困境，王男最終與妻子離婚，原本經營的生意也被迫歇業。雖然兩人已解除婚姻關係，但紀女深受打擊，並被診斷出重度憂鬱症，曾多次試圖輕生，王男因此選擇留下，扛起照顧前妻與一對年幼子女的責任。

目前一家六口，包括王男、紀女、紀女父母及兩名孩子，已失去主要經濟來源，還背負近200萬元人民幣（約946萬元新台幣）的債務，只能暫住親戚家中。全家目前僅靠孩子外婆每月約3000元人民幣（約1.42萬元新台幣）的退休金維持生活。

對於相關指控，涉事男主播彭男全盤否認，堅稱雙方只是「普通主播與粉絲」的關係。王男目前已對彭男提告，案件仍在進一步調查中。

網友嘆太不理智　提醒共同財產處分應透明

事件曝光後在社群平台引發熱議，不少網友感嘆「慾望吞噬一切，成年人要為自己的行為埋單」、「人生被一場直播毀了」，也有人批評，為追求虛幻的網路戀情而犧牲現實家庭，實在太不理智。

警方提醒民眾，面對虛擬網路關係應保持理性，切勿盲目投入大量金錢；家庭成員在處分共同財產時，也應保持資訊透明，避免因一時沉迷，讓整個家庭陷入嚴重財務危機。

延伸閱讀：

館長大陸之行賺爆！「直播獲打賞金額」震撼台網民　頻道粉絲暴增

以為拍拖！37歲內地男透支信用卡¥14萬打賞女主播　父嘆無力償還

文章授權轉載自《香港01》

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