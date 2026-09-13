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對手踩到「黃金」打滑！HYROX女選手失禁完賽奪冠 發開心嘟嘴照：贏就是贏

香港01／ 撰文：許靖雯
室內體能。示意圖／Ingimage
室內體能。示意圖／Ingimage

9月12日，在HYROX室內體能耐力賽事北京站，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在女子精英組比賽中大便失禁，期間她拖著排泄物污染賽道及多項器材完成賽事，最終奪下冠軍。賽後Joanna Wietrzyk在社群平台貼出開心嘟嘴照，並發文「贏就是贏」。

據此前報導，9月12日，Joanna Wietrzyk參加HYROX北京站女子精英組賽事，期間大便失禁，當時她在做波比跳等動作時，整個腿部已明顯沾有黃色排泄物。但她仍持續完成後續項目，最終以約1小時1分鐘的成績完賽奪冠。

據《上觀新聞》報導，有目擊者翟女士表示，Joanna Wietrzyk於下午2時40分出發，約半小時後，賽道上開始出現異物，導致後方選手不慎踩中打滑。現場畫面顯示，她在完成第三站項目時，身體還沒有出現狀況，但到了第四站波比跳時，身上已明顯沾有排泄物。

翟女士稱，因為Joanna Wietrzyk的身上帶有排泄物，後續的波比跳地毯、划船機、沙袋等器械有可能都被污染了。她質疑，此前曾有選手因喝水濺到臉上就被罰時2分鐘，但Joanna Wietrzyk在污染室內場地及器械的情況下，竟能順利完賽且未獲任何處罰。

當時，現場裁判發現Joanna Wietrzyk大便失禁後，第一時間上報賽事管理群，並移走部分墊子提醒其他選手繞行，但全程沒有人出面制止她繼續比賽。

有預備參加次日賽事的選手直言：「想想都噁心，尤其我們用的是同一個賽道。」

事後Joanna Wietrzyk大便失禁的影片流傳在網路上，不少網友抨擊「非常噁心，而且明明可以避免」，還有人指責主辦方理應阻止她繼續參賽，但也有人支持她，「她很勇敢，展現驚人的意志力，不想輸給身體的意外」。

雖然外界議論紛紛，但Joanna Wietrzyk絲毫沒有受影響，賽後她在IG貼出限時動態照，她疑似躺在醫院病床上，開心對著鏡頭嘟嘴，稱「要麼全力以赴，要麼回家，贏就是贏」，並感謝外界的支持，還附上獎牌和王冠的表情符號。

同時，她說「謝謝大家所有的支持，我很快就會回來」，還透露自己的身體狀況已迅速恢復，但沒有對大便失禁做出任何解釋，亦未就污染賽道、影響同場選手等問題道歉。

該限時動態發出後不久就被刪除，目前Joanna Wietrzyk個人帳號有一些與賽事相關的貼文被設定為禁止留言，但有網友在其它貼文中留言稱她為「屎王」、「你應該被淘汰」、「你毀掉了比賽還有被影響的選手」。

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文章授權轉載自《香港01》

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