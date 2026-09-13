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失禁硬撐到奪冠！HYROX女選手腿上都是便便 對手氣炸PO照

香港01／ 撰文：林芷瑩
HYROX 是一項結合 8 公里跑步與 8 項功能性訓練關卡的全球室內體能耐力賽事。示意圖／Ingimage
HYROX 是一項結合 8 公里跑步與 8 項功能性訓練關卡的全球室內體能耐力賽事。示意圖／Ingimage

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍完成全程比賽，部分人稱讚其堅持完賽的競技精神，但其排泄物污染賽道與器械，引起同場選手怒轟她破壞競賽環境。

主辦方HYROX當晚回應，表示已第一時間封閉涉事區域並全面消毒、撤換器械，比賽結束後將更換全場地毯。

在社群平台上，不少參賽選手和觀眾發布現場圖片和影片，該名女選手在大便失禁後，腿上沾滿排泄物，但依然在堅持做波比跳等動作。

有消息稱，失禁的女選手是來自澳洲的Joanna Wietrzyk，她在當日的北京站賽事中奪冠。

有網友痛批失禁屬不可控污染，排泄物留在地墊、跑道、雪橇墊上讓其他選手踩踏摸到，極具傳染風險，「不舒服就該退賽，賽道不是證明意志力的廁所」。另有網友質疑主辦方的管理，提到HYROX新判罰規則發布後，明確規定吐痰會被罰時，卻讓失禁選手繼續比賽，且未及時封閉污染區域，存在嚴重管理失職。

9月12日晚，HYROX主辦方在微博發文回應稱，針對北京賽事的賽場衛生問題，賽事組委會已第一時間封閉隔離涉事區域及受影響賽道，完成全面消毒，相關工作持續至當日賽事全部結束。現場已對相關器械進行撤場處理，比賽結束後將全面更換地毯並深度消毒。

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文章授權轉載自《香港01》

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