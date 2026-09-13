陸女吃茶餐廳 服務生上菜稱「Dog餐」感侮辱：是我太敏感？

文化差異造成誤會？近日有大陸來港的旅客在社交平台發文，指到茶餐廳點叫D餐，但服務生上餐時卻向其稱「Dog餐」，懷疑對方言語侮辱，遂詢問網友意見，「是不是我太敏感」。

事件引來兩地網友熱議，不少人紛紛留言解釋，指「Dog餐」是港式茶餐廳常用術語，「因為B同D容易混淆搞錯，所以用D通常用Dog代替而B就用Boy，至於為什麼選這兩個英文字不用其他英文字代替，純粹是簡單連幼兒園都知道」，認為原PO過分敏感，「吃了這麼多年dog餐從沒想過有人會介意」。有留言則質疑，「為博流量咋？」。

茶餐廳服務生上菜稱「Dog餐」 小紅書女懷疑被侮辱

該名來港旅遊的女生在小紅書帳號發文，表示她日前在香港光顧茶餐廳並點叫了1個D餐，形容「上菜的時候，服務員說了句Dog（狗）餐」，懷疑對方出言侮辱，遂詢問他人「是不是我太敏感」。

網友指過分敏感：茶餐廳是這樣叫，並非歧視

發文引來兩地網友熱議，並轉載至其他社交平台。有留言認真解釋，「因為B同D容易混淆搞錯，所以用D通常用Dog代替而B就用Boy，至於為什麼選這兩個英文字不用其他英文字代替，純粹是簡單連幼兒園都知道」，同時批評原PO太敏感，「的確是閣下太敏感」、「茶餐廳是這樣叫，完全沒有歧視成份」、「約定俗成，你不說我也沒想過這個問題」，甚至質疑「是不是反串」。

網友重提電影《恭喜八婆》經典對白 笑言：找林雪先來教教她吧

也有網友重提電影《恭喜八婆》經典對白，笑言「找林雪先來教教她吧」。金牌綠葉演員林雪在電影《恭喜八婆》飾演脾氣火爆的茶餐廳服務生，當時楊千嬅扮演茶餐廳食客，用廣東話點餐時被對方怒懟：「你是不是香港人，點餐時偏要講英文嘛」、「A餐、B餐、C餐、D餐，要哪個餐？」，經典對白深入民心。

兩地文化差異致誤會？網友：可以理解

惟有網友覺得是兩地在用字上有差異而導致誤會，「內地人不知到是正常的，文化差異」、「雖然我是廣東人，我也是用D for dog，但如果人家不知道或沒這個習慣，突然聽到dog餐不理解很正常，我覺得不是敏感吧」。

延伸閱讀：

會展茶餐廳鬼畫符餐牌！食客：介乎睇得明同唔明 網民：古天樂體

韓國遊客見茶餐廳杯碟靚想買 老闆豪氣送兩套全新 感動折返回禮

文章授權轉載自《香港01》