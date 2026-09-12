疑公媳公園車震偷情遭婆婆當場抓包！女子「下身失蹤」慌逃全被拍

浙江省湖州市西山漾濕地公園疑發生1宗倫理醜聞。據網路流傳，1名媳婦與公公在公園停車場內車震，遭婆婆及其親友當場抓包。影片在社交平台瘋傳，片中2人衣冠不整，疑似婆婆打開車門後，媳婦在下半身赤裸情況下慌忙逃離現場。不少網友形容劇情比狗血電視劇還要誇張，更有網友調侃「肥水不流外人田」；不過亦有網友質疑事件真偽，懷疑是「擺拍」博流量。

據網路流傳，事發於浙江省湖州市西山漾濕地公園停車場。湖州一媳婦和公公在「車震」，被婆婆與其親友當場抓包。從網上流傳影片可以看到，多名女子手持手機，怒氣沖沖地走向1輛福斯汽車（Volkswagen）。1名身穿紅色格紋上衣的女子拉開車門，驚見車內後座1對男女下半身衣物全失。該名紅色格紋衣女子當場怒罵：「2個不要臉的東西！」、「堵她！」。車內女子見狀完全顧不得下半身完全赤裸，慌忙拉開車門逃離現場。

影片在社交平台瘋傳，不少網友形容劇情比狗血電視劇還要誇張，紛紛調侃「肥水不流外人田」、「褲子都不要啦」、「老老實實開個房啦」、「都是自家人啦，沒關係的」、「他們還是放不開，上半身都還穿著」。亦有網餓表示「這個家以後還怎麼過」、「天，居然是公公和媳婦」、「他們以後在家怎麼見面」。不過也有網友質疑事件真偽，懷疑是「擺拍」博流量。

公媳疑公園偷情被婆婆抓姦，車內女子不顧下半身赤裸，慌忙拉開車門逃離現場。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》