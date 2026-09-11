對比照引鼻酸！北京女被拐山東26年終返家 關鍵字疑遭陸社群封鎖

9月8日，疑被拐賣到大陸山東菏澤曹縣的「美華大姐」孫美華，在與家人失聯26年後，在熱心山東網紅「初心」的幫助下，由親哥哥接回北京。事件再次引發大陸對人口拐賣的廣泛關注。

據了解，今年四月大陸「初心」在農村意外遇到孫美華，發現她獨自一人，言語混亂看起來需要幫助，後得知「美華大姐」並非山東人，很想要跟家人團聚，五一假期時「初心」發布影片在小紅書幫她尋找親人。影片上傳後，網友發現，「美華大姐」雖然言語混亂，卻不時說出外貿行業的專業術語，還會講英語、寫得一手好字，並記得爸爸等幾位親人的姓名和多個北京地名。志願者隨後協助採血尋親，最終找到了她在北京的親哥哥。

值得關注的是，微博、新浪及網易平台都曾出現「北京女子被拐26年終回家」文章和相關的熱搜詞條，但目前都已經遭到封鎖，事件目前尚未有官方通報。

據已被刪除的文章「北京女子被拐26年終於回家」，「美華大姐」本名孫美華，1968年出生，是北京人並應受過高等教育，她的家境不錯、容貌出眾，能說一口流利英文，會跳芭蕾舞與社交舞。

孫美華在2000年時突失蹤，家人尋找多年未果。此後她與家人失聯，輾轉到山東曹縣，與一名比她年長約20歲的老頭「龍叔」共同生活，被當地人稱為「龍嬸」。

據當地網友稱，孫美華這些年生活十分困頓，甚至經常吃不飽飯，面容也與以前相差頗大，孫美華年輕時的照片在網路曝光後，許多網友表示「很難想像她這26年經歷了什麼」，呼籲嚴懲人口販賣，亦有網友要求當局徹查「龍叔」和當初拐賣美華的人以及當地村民，惟相關影片和文章近日在大陸都遭到封鎖。

據了解，孫美華家人多年來持續找人，孫美華的父親在去世前，也特別囑咐哥哥要一定要找到妹妹。最終孫美華和他的親哥哥透過DNA比對終於相認，孫美華的親哥哥已將孫美華接回。

父母過世前曾叮囑哥哥：一定要找到妹妹

據大陸刑法，以出賣為目的，有拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉婦女、兒童的行為之一，處5年以上10年以下有期徒刑。情節嚴重者（如拐賣集團首要分子、拐賣多人、造成重傷死亡等），可判處10年以上、無期徒刑甚至死刑。

4月2日，大陸最高人民法院發布依法嚴懲拐賣婦女、兒童犯罪典型案例。據統計，2021年至2025年，全國法院裁判發生法律效力的拐賣婦女、兒童犯罪案件被告人中，被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑的比率，高於同期全部刑事案件判處十年有期徒刑以上刑罰的比率10％。

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文章授權轉載自《香港01》