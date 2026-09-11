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娘娘出巡？陸富婆豪砸14萬僱30男陪登山 全程公主抱「腳不碰地」惹議

香港01／ 撰文：安琪拉
一名來自大陸上海的女遊客豪擲約3萬人民幣，一口氣聘用30名年輕男子組成陪爬團。圖／微博圖片
一名來自大陸上海的女遊客豪擲約3萬人民幣，一口氣聘用30名年輕男子組成陪爬團。圖／微博圖片

「這哪是爬山，根本是娘娘出巡！」大陸山東泰山景區日前出現令人咋舌的一幕。傳統「挑夫」多以運送物資為主，近年則衍生出針對遊客的「陪爬」，甚至「抬人」服務，一名來自上海的女遊客豪擲約3萬人民幣（約台幣14萬元），一口氣聘用30名年輕男子組成「陪爬團」。登山期間，這群年輕男子全程為她打傘遮陽、搧風降溫，甚至接力「公主抱」及揹負將她送上山頂，實現全程「腳不碰地」。誇張排場引來大批遊客圍觀，更在網上引發激烈爭議，有網友質疑，這是一場為賺流量而刻意編排拍攝的影片。

富太豪擲數萬 30壯男組團伺候

綜合大陸媒體報導，網傳事發於8月15日，當時山東泰山景區人流密集的十八盤及中天門一帶，陡峭的登山步道上出現了一支浩浩蕩蕩的「帥哥軍團」。據悉，其中被帥哥包圍在中間的上海女遊客，為求與別人不同的登山體驗，斥資數萬元聘用了約30名年輕男作為「陪爬」，吸引大批路人停下腳步拍攝。

猶如娘娘出巡 全程「公主抱」腳不碰地登頂

「娘娘出巡」之旅中，該名女遊客享受了極為周到的服務。從網傳影片可見，這群「陪爬」除了負責基本的揹背包和帶路外，還為她打傘遮陽、搧風降溫，甚至牽手攙扶，更有人提供才藝表演解悶。最誇張的是，在登頂的過程中，眾男採用接力方式，輪流以「公主抱」或揹負的形式將她送上山。女子全程無需親自步行，真正做到「腳不沾地」，令不少氣喘吁吁、靠雙腿同汗水登頂的普通遊客看傻了眼。

網友意見兩極 批排場浮誇阻礙通行

事件曝光後在社群平台引發熱烈討論，有網友認為這是個人消費選擇，「有錢真的可以為所欲為」、「千金難買我樂意，只要合法合規憑勞力賺錢沒毛病」。然而，更多網友對此表示反感，並質疑是一場為博取關注和讚好而自編自導的鬧劇，是一場精心策劃、提前編排的擺拍炒作。有網友指泰山石階本就狹窄陡峭，30人的大隊伍長時間逗留及進行抱揹動作，極易引發安全問題，更嚴重擠佔山道並影響其他遊客正常通行。

泰山的「陪爬」行業有指始於2024年，最初是當地大學生幫遊客帶路、揹背包及拍照等兼職。過去也曾發生過類似的流量擺拍，2025就曾有過2名女子僱用24名男生陪同5歲小孩登泰山，他們全程接力抱住孩子，當時有指花費也是近3萬人民幣。

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文章授權轉載自《香港01》

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