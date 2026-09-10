解壓神器？大陸中小學生流行「吃作業」 多地緊急提醒網紅零食風險

大陸中小學新學期剛開始，某款以「吃掉作業」為噱頭的糯米紙零食在中小學生中悄悄走紅。它們外觀酷似課本或試卷，被宣稱為「解壓神器」。看似新奇有趣的「可食用作業」，暗藏諸多食品安全隱患，多個城市緊急提醒，食用後極易危害身體健康。

據央視新聞，這類商品外觀呈現出語文、數學、英文等學科的課本樣式。廠商多在標題或商品詳情中標註了「校園零食」、「網紅糯米紙」等描述，並以「解壓神器」、「把知識吃進肚子裡」為賣點。有商家在宣傳影片中一邊評測一邊表示，「小朋友放心吃」、「可以體驗童年樂趣」。

這類產品普遍為巴掌大小，售價從幾毛錢到幾塊錢，只有幾公克重，有些商家只以盒成套販售。產品主要分為2種款式：一款為外包裝呈現課本圖樣，但外殼不可食用，內部為可食用、無圖案的透明糯米紙，部分產品還搭配跳跳糖一同售賣；另款則直接在糯米紙上印製了課本目錄與課文插圖，或者獎狀、試卷等圖案，可食用部分的形象明顯更為逼真。

近期，多地市場監管部門相繼發布食品安全提示稱這類網紅食品隱患突出，部分產品涉嫌超範圍、超限量使用食品添加劑，生產工藝、生產環境不達標，個別產品非法使用非食品原料，主要吸引青少年、兒童購買，食用後極易危害身體健康。

廣東省中醫院大德路總院脾胃病科副主任吳文斌表示，這些零食價廉，主要擔心一些小作坊可能會使用非食用級別的油墨、甚至是工業油墨，可能會存在重金屬超標問題，尤其對小孩的肝腎功能有潛損傷因素。

多地監管部門也提醒，由於這類零食兼具玩耍和食用雙重屬性，學生通常會拿在手中把玩後再入口，易引發腹痛、腹瀉，危害青少年健康，建議家長和學生謹慎選購食品與文具、玩具捆綁銷售的跨界產品。

據了解，已有部分地方市場監管部門部署「開學季食品安全專項檢查」，將「可食作業類食品」違規銷售列為整治重點，重點排查校園周邊便利商店、零食店、文具店等場所，督促商戶開展自查自糾，嚴禁售賣問題食品。

大陸中小學生近期流行的網紅零食「吃作業」以可食用糯米紙製成，網上不少類似產品，但被指出有食安隱患。圖／取自京報網