快訊

日本旅遊驚傳意外！高欣欣弟突中風急送醫 「900萬日幣醫療帳單」曝光

缺師救火隊／學校靠家長群組徵才 師資荒突破親師界限

國造磐龍反艦飛彈增產卻堆庫房 部隊缺兵「有彈無人」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸網紅自爆「神秘富婆5年打賞近3億」！網揪1關鍵質疑真實性

香港01／ 撰文／吳真銘
網紅「迅猛龍特蕾莎」包場舉辦了一場答謝宴，感謝榜一粉絲。圖／取自微博
網紅「迅猛龍特蕾莎」包場舉辦了一場答謝宴，感謝榜一粉絲。圖／取自微博

近日，中國有「廈門林志玲」之稱的抖音網紅「迅猛龍特蕾莎（下稱迅猛龍）」包場舉辦了一場答謝宴。在宴會上，「迅猛龍」親手製作蛋糕並朗讀手寫長信，向一名5年忠實女粉絲「可樂」致謝。據悉，按照平台規則，「可樂」刷滿了3個滿級帳號，預估基礎消費總額超人民幣6千萬元（下同，約新台幣2億8千155萬元），消息引發網路轟動。

「迅猛龍」在宴會上透露，從2021年她直播開始，「可樂」就一直陪伴支持她。5年間，「可樂」使用3個不同帳號，均將等級刷至平台最高的75級。據了解，按平台規則，單個75級帳號的基礎消費門檻約為2000萬元，「可樂」的3個帳號僅基礎消費總額已超6000萬元，實際金額可能更高。

「迅猛龍」日前包場舉辦了一場規模盛大的答謝宴，在宴會上，她親手製作蛋糕，並朗讀親自手寫的長信向「可樂」致謝。「迅猛龍」將對方比作「院子裏的樹」和「不會倒的牆」，還強調自己與「可樂」之間的關係並非外界所想像的男女曖昧，而是純粹欣賞的堅定支持。

該事件在網路引起廣泛討論。有部分網友認為這是直播界難得的佳話，「這種不被流量裹挾、在喧囂中沉澱下來的情誼，在如今這個塑料友情遍地的環境裏顯得尤為珍貴」、「真心換真心」。

但也有人質疑6000萬的真實性，「出手6000萬打賞主播，全國能掏出這個數的人屈指可數。更別說還能5年刷出3個滿級帳號。這數字放在任何消費場景裡，都高得離譜。」還有網友認為，這是MCN公司的「自刷」套路，目的在於製造熱度、引流等。

延伸閱讀：

24歲吃播網紅病逝　曾直播食70隻皮蛋　遺言籲：身體永遠是第一位

內地初代美女網紅偷稅被罰632萬　「復活」賣山寨貨　MIUMIU變M1u

文章授權轉載自《香港01》

網紅 直播 林志玲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

陸網紅自爆「神秘富婆5年打賞近3億」！網揪1關鍵質疑真實性

近日，中國有「廈門林志玲」之稱的抖音網紅「迅猛龍特蕾莎（下稱迅猛龍）」包場舉辦了一場答謝宴。在宴會上，「迅猛龍」親手製作蛋糕並朗讀手寫長信，向一名5年忠實女粉絲「可樂」致謝。據悉，按照平台規則，「可樂」刷滿了3個滿級帳號，預估基礎消費總額超人民幣6千萬元（下同，約新台幣2億8千155萬元），消息引發網路轟動。 「迅猛龍」在宴會上透露，從2021年她直播開始，「可樂」就一直陪伴支持她。5年間，「可樂」使用3個不同帳號，均將等級刷至平台最高的75級。據了解，按平台規則，單個75級帳號的基礎消費門檻約為2000萬元，「可樂」的3個帳號僅基礎消費總額已超6000萬元，實際金額可能更高。 「迅猛龍」日前包場舉辦了一場規模盛大的答謝宴，在宴會上，她親手製作蛋糕，並朗讀親自手寫的長信向「可樂」致謝。「迅猛龍」將對方比作「院子裏的樹」和「不會倒的牆」，還強調自己與「可樂」之間的關係並非外界所想像的男女曖昧，而是純粹欣賞的堅定支持。 該事件在網路引起廣泛討論。有部分網友認為這是直播界難得的佳話，「這種不被流量裹挾、在喧囂中沉澱下來的情誼，在如今這個塑料友情遍地的環境裏顯得尤為珍貴」、「真心換真心」

陸學生實驗家禽遭7工人偷走煮來吃！僅牠逃過一劫「太黑看不到」

中國四川美術學院日前發生1宗惹起公憤的盜竊事件，該校生態藝術計劃下飼養近2年的12隻實驗家禽，於今年暑假期間遭校內承建商工人趁夜偷走並烹食。雖然涉事7名工人已被警方拘留並賠償7,000人民幣（約新台幣3萬3千元），但校方事後竟要求學生體諒工人「食不果腹」，更順勢終止該生態實踐計劃，其處理手法在網上引發強烈爭議。 綜合中國媒體報導，事發於四川美術學院校內1處山坡上，8月19日至24日間，2批地盤工人趁夜色潛入，用麻袋分批捉走10隻母雞及2隻獅頭鵝，並在校外烹食。該批家禽並非普通食材，而是屬於該校生態藝術計劃下的實驗家禽，定位是作為陪伴學生的「療癒雞」，每隻均有專屬名字及圖鑑。案發後，雞舍僅剩下1隻五黑雞，只因其夜裏毛色太黑未被發現而逃過一劫，學生們花費近2年時間搭建雞舍及餵養的心血，瞬間被毀。 事發後，警方翻查監視器展開調查，目前已拘捕7名涉案人員並處以行政拘留12日，承建商負責人代為賠償7,000人民幣（約新台幣3萬3千元），以彌補家禽價值、硬體及學生的精神損失。然而，項目成員們表示，這些小動物是他們朝夕相處的夥伴，金錢根本無法消除失去牠們的心理創傷，更讓學生們感到難過的是，至今他

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。