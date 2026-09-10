陸學生實驗家禽遭7工人偷走煮來吃！僅牠逃過一劫「太黑看不到」

中國四川美術學院日前發生1宗惹起公憤的盜竊事件，該校生態藝術計劃下飼養近2年的12隻實驗家禽，於今年暑假期間遭校內承建商工人趁夜偷走並烹食。雖然涉事7名工人已被警方拘留並賠償7,000人民幣（約新台幣3萬3千元），但校方事後竟要求學生體諒工人「食不果腹」，更順勢終止該生態實踐計劃，其處理手法在網上引發強烈爭議。

綜合中國媒體報導，事發於四川美術學院校內1處山坡上，8月19日至24日間，2批地盤工人趁夜色潛入，用麻袋分批捉走10隻母雞及2隻獅頭鵝，並在校外烹食。該批家禽並非普通食材，而是屬於該校生態藝術計劃下的實驗家禽，定位是作為陪伴學生的「療癒雞」，每隻均有專屬名字及圖鑑。案發後，雞舍僅剩下1隻五黑雞，只因其夜裏毛色太黑未被發現而逃過一劫，學生們花費近2年時間搭建雞舍及餵養的心血，瞬間被毀。

事發後，警方翻查監視器展開調查，目前已拘捕7名涉案人員並處以行政拘留12日，承建商負責人代為賠償7,000人民幣（約新台幣3萬3千元），以彌補家禽價值、硬體及學生的精神損失。然而，項目成員們表示，這些小動物是他們朝夕相處的夥伴，金錢根本無法消除失去牠們的心理創傷，更讓學生們感到難過的是，至今他們未收到任何一方的正式道歉。

面對風波，校方解釋工人因暑期高溫作業且「食不果腹」才多次偷竊，希望學生體諒，並將倖存黑雞產卵比喻為「自然自我修復的力量」。同時，校方口頭通知禁止家禽進入校園，導致此生態實踐計劃被迫終止。

事件在社交平台上引發熱議，大批網友紛紛留言聲援學生，「學生們辛苦養的，都有感情了，肯定不能隨便吃！」，並批評校方不應因犯案者的境遇而為盜竊行為開脫，甚至粗暴地「一刀切」終止學生的學術心血，應當以此為契機完善校園管理。

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文章授權轉載自《香港01》