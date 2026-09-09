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中正紀念堂照踩線？大陸女偶像來台喊「幸福像做夢」返國突遭解約

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸女團TSH48八期研究生沈晴突然被解除經紀合約。圖／取自沈晴-TSH48微博
大陸女團TSH48八期研究生沈晴突然被解除經紀合約。圖／取自沈晴-TSH48微博

日本女團AKB48中國姊妹團TSH48近日爆出解約風波。21歲八期研究生沈晴才剛展開演藝活動不久，所屬公司7日突然宣布解除經紀合約，理由是她在個人社群「不慎發布了含有不當內容的言論」，並稱已造成「嚴重後果及重大負面影響」。由於官方沒有說明是哪篇貼文出問題，粉絲隨即翻出她8月來台旅遊的照片，讓中正紀念堂、中華民國國旗等畫面成為外界猜測焦點。

TSH48官方9月7日在微博發布公告表示，公司發現沈晴在個人社群出現「不當內容」後，第一時間已與多方溝通處理，但仍造成重大負面影響，因此依照合約約定解除雙方經紀關係。不過整份公告並未提到「台灣」、「中正紀念堂」或「國旗」，也沒有交代實際是哪則內容踩線。

沈晴今年4月才以TSH48八期生身分亮相，6月首度參與公開演出。她8月曾來台旅遊，在社群寫下「在台灣的幾天，幸福得像做了一場夢」，並主動加上「#中國台灣」標籤。相關旅遊內容中，據粉絲流傳截圖及媒體報導，還包括中正紀念堂蔣中正銅像、中華民國國旗及入台證等畫面。

因此公告一出，不少粉絲猜測，爭議可能與她來台時發布的照片有關。有網友稱，她疑似是在粉絲平台Bubble分享旅遊照時，照片角落意外拍進「敏感旗幟」；但當時訂閱八期生Bubble的人本來就不多，圖片也沒有大規模流傳，因此質疑公司所稱的「嚴重後果及重大負面影響」究竟從何而來。

不少網友更把矛頭指向公司的處理方式，有人直言「本來屁事沒有，零個人關注，你們沒事硬整反而搞出事了，天才」。也有人表示，「你不發公告根本無人知道，粉絲都幫忙捂著，根本沒人傳圖片吧」，認為原本只有少數粉絲知道的事情，反而因官方公告變得人盡皆知。

另有粉絲認為處分過重「開除別找理由」，也有人質疑公司本身是否應負管理責任，「我記得之前發微博不是都有人審核才能發嗎？」，甚至有人直接批評「八期生的Bubble就沒多少人訂閱……你社這個知名度，配得上『嚴重後果和重大負面影響』這樣的字眼嗎？公關能力為零！」

也有粉絲感到相當惋惜，留言「八期生少數的好苗子你給趕走」、「個人認為八期生裡面最有前途的一個」。沈晴從4月加入團體、6月登台，到9月突然遭解約，偶像生涯短短數月便急轉直下。

中正紀念堂 偶像 大陸 國旗

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