不知眼前是黑幫大老！女網紅攔下狂問職業收入 網友全看傻

大陸一名自媒體博主女 網紅 近日到 香港 拍攝隨機街訪，原本只是想了解入住高級飯店的人都從事什麼工作，沒想到在香港瑰麗酒店門口攔下一名身穿白衣、談吐沉穩的男子後，竟意外訪到綽號「上海仔」的香港江湖人物郭永鴻。更有趣的是，女網紅似乎從頭到尾都沒認出對方，不僅追問職業，甚至問他何時賺到人生第一個100萬元，讓這場短短近3分鐘的訪問迅速在大陸社群平台瘋傳。

郭永鴻綽號「上海仔」，為香港黑幫「和勝和」前首領，1998年至2000年間曾出任社團領導人物。2012年香港特首選舉期間，他因出席一場涉及政商及鄉事人士的「江湖飯局」而受到高度關注，同年又因涉嫌洗錢被捕。此後，他也曾因涉嫌串謀刑事恐嚇、勒索、傷人及洗錢等案件，遭警方調查或拘捕。2018年，他因未依期到警署報到遭通緝，直到2020年返港後再度被捕。2024年7月，他又在香港尖沙咀因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，其後獲准保釋候查，並曾多次返回警署報到。他也被陸媒指為電影《黑社會2：以和為貴》中古天樂飾演「吉米仔」的原型之一。

綜合搜狐、新浪微博等大陸平台流傳內容，拍攝者為自媒體帳號「小于訪談」。她當時正在香港瑰麗酒店門口尋找受訪者，先前已有數名住客婉拒，直到郭永鴻願意停下腳步接受訪問。影片中的他身穿白色上衣，外表斯文，面對鏡頭態度也相當平靜；然而女網紅顯然不知道眼前男子的背景，接下來一連串問題也因此產生強烈反差。

女網紅先詢問他「從事什麼行業」，郭永鴻停頓後，只回答自己「從事很多行業」，但不方便細說。沒想到女網紅接著繼續追問，他是幾歲時賺到人生第一個100萬元，郭永鴻思考片刻後表示「記不起來了」，一度想要結束訪問。

但女網紅並沒有就此收手，又希望他給現在的年輕人一些工作或人生建議。這一次郭永鴻反而認真回答，勸年輕人應該好好讀書、踏實做事，少看把江湖生活過度美化的電影，更不要模仿「打打殺殺」。一名大陸網友形容，整段訪問「問職業像查底細，問第一桶金像做筆錄」。

影片真正受到大量關注，則是在網友陸續認出受訪男子身分之後。搜狐報導指出，這段約3分鐘的影片自8月底在社群平台擴散後，相關話題短時間內累積超過2億次傳播量；不少網友笑稱，女網紅不是膽子特別大，而是「真的不知道自己訪到誰」，也有人形容整場訪問根本是「公開查戶口」。