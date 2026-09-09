暫居全球第一！保時捷女業務黑絲開衩皮裙亮相 倚豪車美照曝光

大陸山東青島保時捷中心銷售業務牟倩文（Molly），過去因亮眼賣車成績受到關注，如今更把目標從門市銷冠推向全球。她昨（8）日在微博宣布，目前個人銷量暫居保時捷全球第一，不過她也坦言，前幾名之間差距非常小，「真的有可能最後被超越」，因此先前一直沒有公開排名。

牟倩文也曬出3張工作照，可見她身穿黑色V領上衣，搭配黑色開衩皮裙、透膚黑絲襪與尖頭高跟鞋，一身全黑造型俐落又帶有職場時尚感。她倚靠黑色休旅車車頭入鏡，也坐在敞開的車門旁，背景是明亮寬敞的豪車展示中心。

牟倩文已連續3年拿下青島保時捷中心年度銷冠，2023年、2024年各賣出170輛，2025年再提高至192輛，3年合計532輛。今年她從1月至6月連續拿下門市月度銷冠，6月底成為上半年銷冠，如今排名進一步衝上全球第一。

亮眼業績也讓外界好奇，她一年究竟能賺多少？網路過去曾盛傳她「年薪300萬元人民幣」，甚至有人以每賣一輛車抽成1萬元推算收入。不過牟倩文早在2024年接受《半島都市報》專訪時就否認，直言相關數字「被誇大了好幾倍」，實際年收入沒有超過100萬元人民幣，「就是幾十萬」，但她也表示，這樣的收入在青島汽車銷售圈中已算相當不錯。

事實上，她並非一進保時捷就成為銷冠。牟倩文回憶，自己2018年6月加入青島保時捷，由於此前並未在青島工作，沒有累積當地客戶資源，因此「入職後有大半年時間，每個月只能賣出一兩台車」。

當時業績不理想，也讓她一度懷疑自己的能力。她透露，會趁其他業務人員接待客戶時在旁邊觀察、學習，研究別人如何介紹車款、與客戶溝通，再透過專業網站及原廠培訓補足產品知識，慢慢建立自己的客戶群。

牟倩文曾透露，2023年賣出的170輛車中，約三分之二來自舊客戶回購或轉介紹，另外約15%來自抖音、小紅書等社群平台。她平均一天接待約3組客人，最高成交率曾達40%，相當於每5組客戶就有2組下單。

她今年受訪時也表示，自己的客戶超過6成是女性，認為銷售最大的優勢之一就是洞察力，必須快速理解客戶真正需要什麼。她形容自己「真心熱愛銷售這份工作」，喜歡與人溝通，也享受靠專業創造價值的過程。

至於外界曾質疑公司是否將客源集中給她，甚至出現「潛規則」等說法，牟倩文則否認，表示展間仍按照順序接待客戶，自己較多的訂單主要來自舊客增購、朋友介紹及社群平台開發。她也直接回應「沒有潛規則，真誠是銷售的必殺技。」

從剛到青島時「大半年每月只能賣一兩輛」，到連續3年成為門市銷冠，如今暫居保時捷全球銷售第一，牟倩文仍不敢提前慶祝。她在最新貼文中喊話，「最後衝刺啦，我會加油的」，最終能否坐穩全球銷冠，仍要等後續排名揭曉。