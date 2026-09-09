中國「美麗州長」被爆權色交易 傳擁58情人、一次要10男上陣

中國大陸貴州省黔南州前州長鍾陽，曾因外貌亮眼，被外界稱為「美麗的州長」，然而她的仕途最終因貪腐案告終。鍾陽被查出利用職務之便，在工程承攬、土地出讓、項目推進及資金撥付等事項上為他人謀利，非法收受財物逾人民幣5896萬元(約新台幣2.7億元），最終遭判刑13年、併科人民幣100萬元(約新台幣471萬元）罰金。

除了貪腐問題，鍾陽任內的私生活也曾引發關注。根據陸媒《南華早報》2024年的報導，她被指與多名男性下屬維持不正當關係，甚至傳出多達58名男性下屬曾與她有特殊關係，相關傳聞也讓她陷入「權色交易」爭議。

鍾陽出生於貴州一個普通家庭，大學主修歷史，22歲加入中國共產黨，之後一路從政，曾擔任黔南州州長、州委副書記，並曾擔任全國人大代表。她過去也曾因推動水果及農業相關產業受到肯定，並曾自掏腰包幫助有需要的長者。

然而，隨著調查展開，她過去涉及權錢交易的問題逐漸浮上檯面。貴州省紀委監委通報指出，鍾陽嚴重違反政治紀律、廉潔紀律及生活紀律，利用公權力謀取私利，並在工程、土地及項目等領域為他人提供便利。

司法資料顯示，鍾陽自2010年至2021年間，為相關單位及個人在協議簽訂、工程承攬、項目推進、資金撥付等事項上提供協助，非法收受財物共計人民幣5896萬餘元，其中有2900萬元（約新台幣1.3億元）尚未實際取得。2024年7月，遵義市中級人民法院一審宣判，鍾陽因受賄罪被判處有期徒刑13年，並處罰金人民幣100萬元(約新台幣471萬元）。

以加班、出差名義與男下屬約會 父母早用一道菜叮囑她要清清白白

至於她的私生活，當年報導也提到，鍾陽曾以「加班」、「出差」等名義與男性下屬相處，有人被指為了仕途發展主動與她維持關係，也有人因畏懼其權勢而不敢拒絕。甚至流傳她「有58名情人」，經常出入私人夜店，包包裡準備保險套，更誇張的還有「一次需要10名男子輪流上陣」等露骨說法。不過，這些傳言目前並未經貴州省紀委監委、法院判決或其他權威官方資料證實。

在相關紀錄片中，鍾陽也曾反省自己的貪腐行為，坦言自己曾錯誤認為，需要培養幾名值得信任的商人來協助處理政治事務，最終卻一步步陷入權錢交易。她回憶父母過去每逢春節只準備青菜與水煮豆腐，希望她的工作與生活都能保持清白，但她吃下食物，卻未真正記在心裡，並沒有真正聽進父母的勸告。

面對自己的違法行為，鍾陽曾表示羞愧，並感嘆拿走不屬於自己的東西，最終可能走向自我毀滅、粉身碎骨。