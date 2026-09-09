700磅大陸男子呼吸衰竭命危！12名醫護抬上床 醫生：先保命、再減重

「再胖下去，人就沒了！」在內地被稱為「中國第二胖」、體重高達635市斤（約317.5公斤或約700磅）的男子「曉洲」（化名），日前因體型過胖導致嚴重呼吸及心臟衰竭，而且有水腫及皮膚潰爛情況，陷入「稍微活動即喘、平躺嚴重缺氧」的致命危機。由於曉洲體型龐大無法乘坐高鐵或飛機，家屬隨即包車歷經23小時，將他由昆明跨省急送至武漢求醫。曉洲抵達醫院後，要由十多名醫護人員合力協調救治，幸經醫生搶救後已初步脫離危險期，而他轉出深切治療部時，更要12名醫護人員合力抬到特製病床上。醫生指病人是「先保命、再減重」，預計需先減去約45公斤（約100磅）方能進行減重手術。

童年治哮喘服藥致肥胖 317公斤致心肺受壓

綜合內地媒體報道，曉洲的肥胖問題始於5歲，當年他因使用蕎麥皮枕頭誘發哮喘，此後需長期依賴激素治療，導致體重逐漸飆升。大學期間其體重已達120公斤；投入職場後，因缺乏飲食控制，體重逐年攀升至280公斤，雖曾多次嘗試減肥，但每次停止高強度運動後，體重均迅速反彈。至去年5月，其體重正式突破300公斤大關。

今年8月下旬，曉洲的身體狀況急轉直下，出現嚴重缺氧等症狀，家人哽咽道：「再胖下去，人就沒了！」眼看其病情惡化，其表哥緊急在網上向武漢大學中南醫院求助，醫生評估後認為必須立即送院。

23小時跨省生死轉送 「3階段」救治器官衰竭

因體重達到了驚人的317.5公斤，曉洲無法乘坐飛機或高鐵，家屬在護士陪同下從昆明包車出發，歷時23小時於8月23日下午抵達武漢。入院時他已無法站立或坐起，檢查顯示他出現嚴重呼吸衰竭、心力衰竭、多器官功能受損、全身嚴重水腫及皮膚大面積潰爛感染，發炎指數極高，隨時需要插喉。

為了全力搶救病人，武漢大學中南醫院減重中心主任醫師李震表示，首要任務是「先保命，再減重」，醫療團隊為曉洲量身訂製了「3階段」救治方案：第一階段急救保命、修復心肺；第二階段內科減重、改善基礎狀態；第三階段評估達標後再施減重手術。在深切治療部（ICU）留醫期間，僅是為他翻身、拍背排痰等基礎護理，便需動用十多名護理人員協同操作。

12名醫護齊推「雙床」轉房 需先減百磅方可開刀

經過ICU13天的治療，曉洲的心肺功能趨向穩定，全身感染情況受控，水腫消退，體重減少約22公斤。9月4日下午轉出ICU時，院方出動12名醫護人員，耗時18分鐘才將他轉移至由兩張普通病床拼接而成的特製病床上，醫療團隊透露，他目前已順利脫離危險期。

李震醫生指出，醫院已為他設計「三正餐、三小餐」的六餐制飲食方案，精準計算每日熱量、兼顧營養均衡。曉洲接下來將接受2個月的減重治療，目標是先減去約45公斤，為日後的手術創造條件。李震同時提醒公眾，肥胖並非單純的飲食問題，切勿等到內臟器官受損才正視體重管理，應盡早以科學方法治療。

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文章授權轉載自《香港01》