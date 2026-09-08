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廣西5歲童從38樓爬窗找阿嬤！37樓鄰居死命拉住救回 網友：再生父母

香港01／ 艾曼達／報導
廣西1名5歲男童因獨自在家找不到奶奶，竟私自從38樓窗外「爬下樓」邊哭邊喊「找奶奶」。圖截取自微博
廣西1名5歲男童因獨自在家找不到奶奶，竟私自從38樓窗外「爬下樓」邊哭邊喊「找奶奶」。圖截取自微博

中國廣西南寧日前發生一起驚險的兒童高樓受困事件！一名5歲男童因獨自在家找不到阿嬤（祖母），竟自行從38樓窗外往下爬，一邊哭一邊喊著「找奶奶」。所幸37樓鄰居及時發現，徒手緊緊拉住男童，隨後社區管理人員緊急剪開陽台的隱形鐵窗，眾人僅花14分鐘便成功將男童救回室內。事件曝光後引發網友討論，不少人直呼「這孩子命真大」。

37樓住戶陽台休息　驚見男童懸在窗外喊「找奶奶」

中國媒體綜合報導，事件發生於8月31日廣西南寧萬科城北區一棟高樓住宅。當天正好是37樓住戶賓女士兒子的生日，家人在屋內忙著準備晚餐，她則獨自在陽台休息。

沒想到賓女士突然發現，陽台護欄外竟出現一名5歲男童，一邊哭泣一邊大喊「找奶奶」，嚇得她立刻呼喊家人前來幫忙。

賓女士的丈夫隨即爬上陽台洗衣台，緊緊抓住男童，並不斷安撫他的情緒；賓女士的兒子則第一時間拍下現場畫面傳到社區住戶群組求助，同時緊急聯絡社區管理人員。

社區人員、住戶合力救援　14分鐘成功救下男童

社區管理人員於傍晚6時21分接獲求助後迅速趕到現場，先後使用老虎鉗及專用切割工具，拆除賓女士家中的隱形鐵窗。到了傍晚6時35分，眾人合力將男童安全抱回室內，整個救援過程僅花14分鐘。

事後，獲救男童的家屬特地帶著水果及紅包登門道謝。賓女士一家收下水果，但婉拒紅包，並表示換作任何人遇到如此危急的情況，都會伸出援手。

網友：這家人是孩子的再生父母

事件曝光在社群平台後，引發不少網友討論，紛紛留言表示：「天啊，看得我腿都軟了」、「這孩子命真大」、「還好37樓有人，不然真的慘了」、「這家人是孩子的再生父母」。

也有不少網友質疑家長的照顧責任，提醒切勿將年幼兒童獨自留在家中，以免發生意外。

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文章授權轉載自《香港01》

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