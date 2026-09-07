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超噁！港女餐點疑有異物扭動 開蓋驚見活鼠寶寶「裹滿醬汁」掙扎

香港01／ 撰文／布萊恩
有香港女生指自己外帶餐點，一打開餐蓋竟發現有1隻「活生生的老鼠寶寶」在痛苦掙扎。圖／ 截自Threads@sandysin_victorys
有香港女生指自己外帶餐點，一打開餐蓋竟發現有1隻「活生生的老鼠寶寶」在痛苦掙扎。圖／ 截自Threads@sandysin_victorys

外帶食安問題屢見不鮮，但這次事件絕對挑戰心理承受極限！有香港女生在社群平台Threads發布影片，指在葵興華星工業大廈華姐冰室買外賣「沙牛米（沙嗲牛肉米粉）」，沒想到一打開餐盒，竟發現有一隻「活生生的老鼠寶寶」在掙扎，畫面驚悚，嚇得女生驚呼「真的好可怕！完全不敢相信！」。

《香港01》聯絡到事主沈小姐，她親口說：「真的嚇壞了！」還說平時很少光顧這家餐廳的外帶，但沒想到餐盒內竟藏著活生生的老鼠，覺得匪夷所思，「我覺得他（涉事餐廳）的廚房真的技術高超，沒理由你拿那盒東西的時候，還在你看不到的地方啊。」

事件震驚網友，大家直呼「太誇張」，「完全不敢相信，叫米線居然送隻老鼠寶寶？」、「瞬間飽了」，還建議事主向食環署舉報。也有網友猜測原因：「這間餐廳得罪人了？不可能整隻老鼠寶寶放進去」、「如果是預製菜的話，放透明膠袋在熱水裡加熱，也未必會發現」、「好像是外送小哥搞的餐廳問題」。事主則回應表示已向食環署舉報，但仍心有餘悸。

「一打開蓋子嚇死人，為什麼餐廳完全看不到……」這名香港女生在9月6日下午近2點在Threads發布影片，指她到葵興華星工業大廈華姐冰室買「沙牛米（沙嗲牛肉米粉）」，外帶自取，結果一打開餐盒，就發現裡面有一隻老鼠寶寶，直呼「嚇死我了」。

外帶「沙牛米」裡竟然藏著老鼠寶寶掙扎 女事主嚇到叫：嚇死我！

從影片看到，原PO買的「沙牛米（沙嗲牛肉米粉）」套餐，加塑膠袋（1元）總共49港幣（約新台幣196元），打九折後付44元（約新台幣177元）。由於膠蓋是半透明的，還沒打開就看到餐碗裡有物體在激烈活動，有女聲驚呼「（老鼠）剛出生而已啦」、「好恐怖啊！嚇死我啊」。

另一段影片看到，打開餐蓋後，看到沙嗲牛肉旁邊有一隻沾滿汁的疑似老鼠寶寶，在亂動手腳痛苦掙扎，有女聲說「好噁心啊！嚇死我！真的好可怕！」、「這單也太瘋狂，完全神經錯亂！」。

網友呼籲報食環署：預製菜可能真的不容易發現

影片震撼網友，直說「好恐怖」，建議原PO報食環署：「太誇張，叫米線送隻老鼠寶寶？！」、「好噁心啊」、「這飯都放了多久才可能有米奇住進去啊」、「感覺好像不像老鼠，但也嚇到你」、「瞬間飽了」、「AI？如果是真的，那也太恐怖了」。

一些網友對事故原因進行了猜測：

「就像外帶小工經營餐廳，餐廳不可能找不到活生生的老鼠寶寶。1. 老鼠寶寶不會移動，不會從高處掉下去，2. 即使從高處掉下來，蓋上蓋子的人一定會看到，3.如果真的是餐廳主廚做的菜，那會是在清晨烹調的」、「餐廳會冒犯人嗎？」「裡面沒有理由放著整隻老鼠寶寶」、「如果是現成的料理，那就是放進熱水裡的透明塑膠袋，可能不會被發現」。

女性受害者：已通報給食環署

然而，有些網友質疑事件的真實性，「這是真的嗎？通常湯裡沒有100度，也有80或90度，牠活潑得太久了，太奇怪了」、「根本看不到蓋子」。

原PO回答：「我真的不懂為什麼仍然能蓋上，有什麼理由上菜的人看不到，不知道。但過去都是餐廳買外帶自取。員工包外送啊」，又說已報食環署，「是老鼠寶寶，我也以為看錯了，嚇死，已經原封不動等著食環署。」

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文章授權轉載自《香港01》

香港 異物 老鼠

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