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參考圖忘刪浮水印…師傅包膜原封不動還原 BMW車主取車看傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
車主提供包膜圖案時未刪除浮水印，貼膜技師誤以為是專屬設計，將字元整齊貼滿車身。圖／ 截自抖音@Meiche
車主提供包膜圖案時未刪除浮水印，貼膜技師誤以為是專屬設計，將字元整齊貼滿車身。圖／ 截自抖音@Meiche

中國大陸四川成都一名BMW車主日前花費3,000元人民幣（約新台幣1.3萬元）為愛車進行全車彩繪貼膜，因一時疏忽未將設計參考圖上的半透明防盜浮水印去除，便直接傳給店家施工。未料貼膜技師秉持「極致專業」與匠人精神，誤以為浮水印字母是車主特意追求的美學，便將整排英文字原封不動貼滿全車。

據陸媒《星島頭條》報導，該名車主日前在手機應用程式上相中一款心儀的車身貼膜圖案，儲存下載時未留意到圖片自帶淺色半透明浮水印，便直接原圖打包傳送給汽車貼膜門市。店方收到圖檔後，見圖樣複雜且布滿密集字元，特地提前數天調派手藝精湛的資深技師專責施工。

儘管施工前店家曾回傳預覽效果圖供確認，但因水印色澤偏淡，車主並未放大圖片仔細檢視便匆匆回覆核可。直到前往現場牽車時，才見到充滿「半透明英文字母」的座駕，讓他當場看得目瞪口呆、啼笑皆非。

貼膜店負責人透露，技師完全沒聯想到那是素材網站的版權水印，反而以為車主刻意設計了前衛的字母圖騰，因此耗費極大心力與多道工序進行字元拼接與位置校準。店家坦言，若當初製作時把這些複雜的水印字樣全數刪除，不僅施工難度大幅降低，整體收費甚至還能便宜數百元人民幣。

由於若要整車撕除重新包膜，必須再自掏腰包額外支付3,000元人民幣的材料與工本費，車主經衡量後，決定直接開上路不再重貼。

包膜 BMW 車主 四川 成都 中國大陸 英文

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