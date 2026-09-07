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山東一小學疑甲醛超標！學童開學頭暈流鼻血 一班56人41人請假

香港01／ 撰文：許祺安
山東菏澤巨野縣南關小學新校區疑似出現甲醛超標問題，多位學童出現流鼻血、頭痛等症狀。（都市快報）
山東菏澤巨野縣南關小學新校區疑似出現甲醛超標問題，多位學童出現流鼻血、頭痛等症狀。（都市快報）

山東菏澤巨野縣南關小學部分六年級學生家長指出，多名學生9月1日開學轉入新校區後，教室及樓道內存在明顯刺激性氣味，孩子出現流鼻血、咳嗽發燒及頭暈症狀，因此質疑新校區甲醛等多項指標異常。一名家長表示，孩子1日放學後曾反映呼吸不順暢，翌日出現嗓子紅腫、渾身無力及頭暈等症狀，隨後請假在家。她透露，孩子所在班級共有56人，目前已有41人請假。

校方則強調，甲醛檢測合格，引發社會關注。官方通報稱，已成立聯合調查組，學生全部遷回校本部。有家長透露，孩子所在的班級共有56人，目前已有41人請假。目前，南關小學已將六年級全體學生遷回校本部，有序組織復課。

綜合都市快報、九派新聞報道，9月2日，南關小學部分六年級學生家長反映，孩子轉入新校區後出現流鼻血、咳嗽發燒、頭暈等症狀，質疑新校區甲醛等指標異常。有家長稱，新校區教室及樓道存在明顯刺激性氣味，孩子甚至因身體不適請假回家。

山東菏澤巨野縣南關小學部分六年級學生家長指出，多名學生9月1日開學轉入新校區後，教室及樓道內存在明顯刺激性氣味。

報導指出，鉅野縣教育與體育局工作人員表示，南關小學因本校區教室緊張，才將六年級學生轉至麟州中學。事發後，教體局已聘請專業檢測機構進行甲醛檢測，相關數值符合國家標準。工作人員稱，新校區異味可能來自油漆門，目前已全部拆除，並安裝風扇加強通風。

對於家長要求公布檢測詳情一事，有家長表示，校方此前雖稱甲醛檢測合格，但未公示檢測機構、檢測時間及檢測報告。目前當地聯合調查組已介入核查，南關小學六年級全體學生亦已遷回校本部復課。

9月3日晚間，巨野縣聯合調查組在微信公號發布通報，稱對「南關小學新校區教室裝修異味」問題高度重視，第一時間成立由教體、衛健、住建等部門組成的聯合調查組開展核查處置。

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文章授權轉載自《香港01》

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