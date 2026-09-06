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2026暑假「旅遊陪拍師」在陸爆紅 大學生月賺3.3萬

中央社／ 台北6日電
中國遊客示意圖。圖／AI生成
中國遊客示意圖。圖／AI生成

暑假旅遊旺季中國各景區爆滿，也催生新興服務「旅遊陪拍」，陪拍師不僅替遊客拍照，還會陪同逛街、規劃路線、推薦美食，甚至全程聊天陪伴，湖北武漢一名20歲大學生這個暑假全職接單，單月最高收入逾人民幣7000元（約新台幣3.3萬元）。

陸媒紅星新聞日前報導，21歲大學生張思自去年起從事陪拍，她日前陪著一名遊客走在武漢老街時，沒有急著拿起相機，而是沿途介紹老建築和當地風土人情，直到對方逐漸放鬆、自然轉頭望向街景時，才按下快門捕捉畫面。

報導介紹，今年4月底一名獨自前往武漢旅遊的徐小姐原本只預約兩小時拍攝，希望留下老城區的街景照片，卻不知道如何安排路線。張思依照她的需求規劃行程，拍攝結束後，兩人沒有立即分開，反而從老城街巷一路散步至長江江畔，邊走邊聊，直至深夜才道別。

除了拍照，張思還會向外地遊客推薦當地人常去的小店以及人流較少的拍照地點，「人家大老遠來一趟武漢，人生地不熟，我多操點心，客人逛著也省心」。

另一名20歲大學生胡想同樣投入陪拍服務。他在接單前會先與顧客確認拍攝風格、穿搭需求及飲食偏好，避免雙方見面後感到尷尬。胡想在今年暑假全職從事陪拍，單月最高收入達7000多元，也憑藉細緻的服務逐漸累積客源。

據報導，武漢部分陪拍服務目前每小時收費約35至69元，另有收費約200至300元的半天方案。服務內容除了拍照，還包括陪逛、帶路、推薦美食及提供旅遊攻略，與傳統只負責拍攝的「約拍」有所不同。

擁有多年街拍經驗的陳小姐表示，傳統約拍通常事先約定拍攝時間、地點及交付照片數量，攝影師主要負責拍好照片，規劃旅遊路線和陪同逛街通常不在服務範圍內。

多名曾使用陪拍服務的年輕遊客認為，這項服務的吸引力不只在於拍出好看的照片，更在於讓整趟旅程變得自在，例如有人希望在陌生城市有人帶路，有人想在鏡頭前表現得更自然，也有人獨自旅行時只是想找個人聊天。

報導說，這類「陪伴式消費」近年逐漸興起，服務範圍從遊戲陪練、聊天，延伸至旅遊陪拍及戶外陪爬。相比傳統服務，這種模式更強調低壓力、有邊界及可以隨時互動，因此頗受年輕消費者歡迎。

暑假 大學生 旅遊

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