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有夠噁！陸壽司郎驚見男童「尿在杯子裡」 大喊：誰要喝檸檬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本知名迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」位於北京的一家分店，日前發生一起令人極度傻眼的衛生事件。一名男童在店內用餐期間突然想上廁所，不料同行的母親竟直接拿出一次性水杯讓他在座位上解決，事後男童甚至還當場大聲嚷嚷「誰要喝檸檬」。圖／瀟湘晨報
日本知名迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」位於北京的一家分店，日前發生一起令人極度傻眼的衛生事件。一名男童在店內用餐期間突然想上廁所，不料同行的母親竟直接拿出一次性水杯讓他在座位上解決，事後男童甚至還當場大聲嚷嚷「誰要喝檸檬」。圖／瀟湘晨報

日本知名迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」位於北京的一家分店，日前發生一起令人極度傻眼的衛生事件。一名男童在店內用餐期間突然想上廁所，不料同行的母親竟直接拿出一次性水杯讓他在座位上解決，事後男童甚至還當場大聲嚷嚷「誰要喝檸檬」，離譜的行徑都被影片拍了下來。

涉事壽司郎門店工作人員回應稱，事後已對相關座位進行消毒，並廢棄了使用過的餐具。門店建議進一步瞭解情況可聯繫公司層面。

每日經濟新聞、極目新聞報導，一位目擊者描述，事發於9月3日晚間用餐時段。對面桌兒童向家長表示需要如廁後，家長使用飲料杯接尿。

目擊者表示，事發後她已經沒有食欲，並對門店服務管理提出質疑。門店店長對她所在餐桌進行了退款處理。隨後店員用抹布擦拭桌椅，並用圍擋隔離了該座位。

現代快報報導，目擊者還表示，自稱涉事孩子的媽媽透過社交媒體私信，向她道歉，承認自身行為不當，並表示自己是「昨天您發的那個影片裡的孩子媽媽」，對給她及周圍和後來的顧客帶來的糟糕就餐體驗「深表歉意」。

同時，孩子媽媽詳細解釋了當時的情況孩子爸爸去結帳，大的孩子還在吃飯，小的突然要上廁所，情急之下找了個一次性杯子，自己全程用孩子衣服蓋住杯子避免飛濺到周圍，想著馬上走了直接帶出去就行了，坦言「沒有想到自己的這個行為會給周圍和後邊就餐的顧客帶來這麼大的影響」。

轄區市場監管所指出，已關注到該事件，執法人員將到現場進行調查，具體處理結果以正式通報為准。

值得注意的是，新民晚報曾在8月15日報導，壽司郎廣州門店也曾出現小孩管教不良導致的衛生問題。8月14日，一名兒童將腳跨過卡座圍欄，踩在鄰桌的直飲水龍頭上。涉事門店對水龍頭進行了消毒並在營業結束後更換，當地市監局也督促門店加強巡查，及時勸導不文明行為。

壽司郎 迴轉壽司

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