全世界都是我的球場？男童機場登機門旁打網球 爸媽爽曬影片挨轟

機場禁區變身網球場？香港網路近日瘋傳影片，顯示有男童在香港國際機場禁區範圍、近登機閘口旁邊打網球，有國泰地勤職員當時正為旅客辦理登機，她見狀於是提醒對方行為危險，「不要在那邊玩了」，男童之後亦停止動作。

片段曝光引來網民批評男童家長失職，「不是小孩的問題，明顯是家長不會教，讓他有錯覺認為在哪都可以隨心所欲的玩」、「果然會生不會教的父母一堆」，另有留言擔心會誤傷其他乘客，「打到人彈到人誰負責？」。

相關片段最先被人上傳至抖音帳號，拍片者疑為男童家長，還表示「喜歡網球的人就是這麼純粹」、「想打哪裏都可以打」，言語間似乎對於男童在機場打網球表示相當欣賞。不過片段被當地網友轉載至threads帳號，揶揄稱「支持全民運動，香港機場變身網球場」、「再開多幾個匹克球場」。

片段長約18秒，可見現場為香港國際機場的禁區範圍內，1名目測年約10歲的男童手持網球球拍，多次將網球打向牆身，連續擊球9次，而他打球的姿勢的確「有板有眼」。但當時旁邊的登機閘口正開放讓旅客前往登機，因此引來部份乘客側目，有正在安排旅客登機的國泰女地勤人員發現男童打網球，上前以普通話提醒對方「弟弟不要在這邊玩了，危險」，男童聞言似乎即時停止動作。

網友紛紛斥責男童的家長管教不力，「真的0家教」、「那是（網）球場嗎？」、「要多白痴才可以活在只顧自己的世界」、「難道我喜歡擲鐵餅就可以擲？不是小孩的問題，明顯是家長不會教，讓他有錯覺認為在哪都可以隨心所欲的玩」、「他父母還以為自己的孩子很棒」、「果然會生不會教的父母一堆」。有留言則擔心會影響其他乘客安全，「機場這種地方不適合這樣做，你這樣只會影響到其他乘客安全」、「打到人彈到人誰負責？」。

有不少人則揶揄，「欣賞他無時無刻都想練習的心」、「第一次看到這麼悠閑的在機場打球」、「強者從不抱怨環境」、「未來國家隊啦，爭取時間練習」、「可能未來會有自傳影片，說這個選手很厲害，在等飛機也在練球」。

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文章授權轉載自《香港01》