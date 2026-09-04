女兒發86頁長文爆大學教授父出軌 控女同事「破壞家庭」還涉學術造假

綜合陸媒報導，兩位網友自稱是武漢大學教授付某的女兒，發佈86頁長文指控武漢大學化學與分子科學學院一名女教授、博士生導師曾女破壞其家庭，並涉嫌學術造假等。武漢大學回應稱，已正式受理，相關舉報事項一經查實，將依規依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。

舉報人稱父親是武漢高校的教授付某，母親也在高校工作。第三者曾女於2013年在武漢大學讀博士研究生，導師是舉報人的父親。舉報人指控，2016年起曾女便開始蓄意接近她們的父親，對外時曾以付夫人自居。舉報人更指，父親當年被美國國家實驗室開除時，母親放棄已經通過的GMAT考試陪他回國，更長年用父母的積蓄補貼家用。

舉報人質疑，正常博士從畢業到入選中組部人才計劃，通常需要5年以上，然而曾女只用了3年。文件中還稱，曾女涉嫌侵佔學生的期刊成果、套取國家科研經費等。

武漢大學通報稱，舉報人曾於8月19日向學校紀委提交舉報材料，學校紀委已正式受理、啟動調查，並告知了舉報人。相關舉報事項一經查實，將依規依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。

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文章授權轉載自《香港01》