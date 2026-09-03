暑假作業不見高中生急報警！警察真的找回來 一翻開全場沉默

開學在即，暑假作業卻「離奇失蹤」，這究竟是學生的噩夢還是解脫？重慶1名高中生日前在深夜報警，聲稱自己的背包不翼而飛，警方尋回背包後，男生卻發現唯獨暑假作業本不見了，心中暗喜以為能逃過一劫。豈料警方堅持追查，最終在該男生的同學家中尋回作業，但發現內頁「全為空白」，上面僅有1個名字。事件惹來網友熱議，笑指學生的「逃學把戲」被徹底拆穿。

背包暗夜不翼而飛 警憑監視器尋回

綜合大陸媒體報導，事發於8月25日晚上約11時半，重慶市綦江區古南派出所接獲1名高中生小張（化名）報案，指早前在社區大樓角落放下一個載有身分證、家中鑰匙及暑假作業的背包，外出遊玩後折返，發現背包不知所終。警方接報後到場翻查監視器，發現背包於當晚約10時被一名路人誤當垃圾撿走。由於畫面模糊，警方遂於大廈內逐層查問，最終尋獲該名拾獲背包的居民，並將背包交還小張。

作業本未隨背包尋回 追查揭內頁全白

小張當場清點物品時，發現身分證與鑰匙俱在，唯獨暑假作業本「離奇失蹤」。小張起初支吾以對，心中更暗自鬆一口氣，以為終於找到了不用補交作業的完美藉口。不過警方並未就此結案，再向拾獲背包的居民查問，對方堅稱從未打開背包，警方繼而仔細翻查周邊監視器片段，亦未見作業本被取走的痕跡。在警方追問下，小張終於記起作業本遺留在同學家中，警方隨即陪同前往尋找，果然尋回該本作業，惟翻開一看，內頁全為空白，僅寫有姓名。

網友笑稱「套路被拆穿」 警方籲勿抱僥倖

小張坦言，當日本打算晚上補做功課，惟因貪玩遺失背包，一度以為能以此作為未完成作業的藉口。

事件在網上引發熱議，有網友調侃：

亦有人笑指「孩子的套路被揭穿了」。警方事後提醒學生，切勿抱有逃避功課的僥倖心理，應在開學前盡快完成。小張其後低頭認錯，承諾會補完暑假作業。

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文章授權轉載自《香港01》