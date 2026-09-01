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開學直接當全校焦點！爸花一周打造「哪吒戰袍」 5歲兒秒變幼兒園人氣王

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸湖南一名爸爸花了一周時間，替5歲兒子打造「哪吒戰袍」，讓孩子穿著前往幼兒園報到，一現身立刻成為全場焦點，也讓其他小朋友忍不住圍上前觀看。圖／擷自搜狐新聞
大陸湖南一名爸爸花了一周時間，替5歲兒子打造「哪吒戰袍」，讓孩子穿著前往幼兒園報到，一現身立刻成為全場焦點，也讓其他小朋友忍不住圍上前觀看。圖／擷自搜狐新聞

暑假結束新學期登場，不少家長忙著替孩子準備書包、文具等開學用品。不過中國大陸湖南一名爸爸的準備方式卻格外吸睛，他花了一周時間，親手替5歲兒子打造一套「哪吒戰袍」，讓孩子穿著前往幼兒園報到，一現身立刻成為全場焦點，也讓其他小朋友忍不住圍上前觀看。

根據「搜狐新聞」報導，事情發生在湖南寧鄉。畫面中，只見5歲男童穿著一身哪吒造型服裝走進幼兒園，醒目的造型與一般孩子形成強烈對比。周遭小朋友看到後紛紛投以好奇目光，甚至直接圍在男童身旁仔細打量，讓他瞬間成為校園裡的「人氣王」。

男童父親萬先生受訪時表示，這套戰袍不是直接買來的成品，而是由他親手製作，前後大約花了一周時間，主要使用泡沫等材料打造。他希望能透過這份創意服裝，替兒子留下特別的開學回憶，同時給班級裡的其他小朋友製造一些驚喜。不少網友打趣表示，「這小孩可以囂張一個學期」、「別的小朋友眼睛都發光了」，也有網友大讚父親的用心，直言可以趁機迅速擴展兒子的人際關係。

本站報導，開學前一晚，最忙的除了趕著收心的學生，恐怕還有臨時被孩子告知「明天要帶東西」的家長。一名網友在社群平台Threads貼出短影音與照片，只見文具店櫃檯前擠滿一群神情緊張的爸媽，人人手上都拿著文具等待結帳，忍不住形容這裡根本是「此時此刻全台灣怨氣最重的地方」，畫面曝光後讓不少家長心有戚戚焉。

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