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半月薪僅人民幣55元 被踢出845個工作群！陸女告公司兩審勝訴

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸重慶一名女子小古在公司工作6年半，去年9月起卻陸續遭遇電腦被搬走、工作被架空，還被踢出845個工作群，離職前半個月工資甚至只拿到55元人民幣（約台幣259元）。圖／取自揚子晚報
大陸重慶一名女子小古在公司工作6年半，去年9月起卻陸續遭遇電腦被搬走、工作被架空，還被踢出845個工作群，離職前半個月工資甚至只拿到55元人民幣（約台幣259元）。圖／取自揚子晚報

大陸重慶一名女子在公司工作6年半，去年9月起卻陸續遭遇電腦被搬走、工作被架空，還被踢出845個工作群，離職前半個月工資甚至只拿到55元人民幣（約台幣259元）。她之後提起勞動仲裁並勝訴，公司不服提告，一審、二審仍由女子勝訴。她把這段維權經歷唱成歌上傳網路，其中第一支影片播放量達563萬。

揚子晚報報導，女子小古（化名）2019年6月17日進入重慶某公司工作。她表示，公司主管從2025年9月起突然不再理會她，還讓人搬走她的電腦、將攝影機對著她，也不再安排工作。

小古擔心被記為曠工，因此還是每天正常到公司打卡，近一個月只能坐在座位上等待。她每天早晚都在群組詢問是否有工作安排，但始終沒有得到回覆。

她表示，公司在她尚未離職前，就開始把她踢出工作群。由於公司每接一項業務或舉辦活動都會建立微信群，她6年多來加入大量工作群，置頂群組就有128個。公司主管不只自己操作，還找多名員工一起將她移出群組，最後總計被踢出845個群。

2025年10月14日，小古寄出《被迫解除勞動關係告知書》離職。到了11月，她詢問10月半個月的工資時，發現老闆已將她封鎖，直到勞動仲裁開庭前，公司助理才匯給她55元人民幣。小古離職後提起勞動仲裁，勞動仲裁委員會支持她大部分主張，公司不服再向法院提告。

今年5月6日，一審法院作出判決。小古說，由於證據很多，判決書厚達194頁，她手中包括工作照、聊天紀錄等大量加班證據，「雖然換過手機，但我的加班證據還有好幾個G（GB，資料容量單位）」。

一審法院判決公司支付小古2025年9月、10月工資共8367.58元人民幣，以及加班費、未休年假工資和經濟補償金，其中經濟補償金為5萬3491.56元人民幣。

公司之後再提起上訴，二審法院8月21日作出判決，基本維持一審結果。8月27日，公司已支付法院判決款項。

維權期間，小古今年4月將「半個月工資55元」、「被踢出845個群」等經歷唱成歌上傳社群平台，第一支影片播放量達563萬，之後持續以唱歌方式記錄維權過程，多個平台粉絲也在一個月內增加數萬人。

小古表示，目前公司仍有社會保險、住房公積金等問題尚未處理，她將繼續向相關部門投訴維權。

小古詢問10月半個月的工資時，發現老闆已將她封鎖，直到勞動仲裁開庭前，公司助理才匯給她55元人民幣。圖／取自揚子晚報
小古詢問10月半個月的工資時，發現老闆已將她封鎖，直到勞動仲裁開庭前，公司助理才匯給她55元人民幣。圖／取自揚子晚報

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