博物館氣炸！2屁孩玩壞瀕危毒蛇標本…父不制止還親手遞上 捐贈人曾遭咬9次致殘

大陸國家動物博物館8月28日發生一宗惡劣的不文明參觀事件。監視器拍到一名父親帶著兩名孩子在展廳內玩鬧，任由子女用手抓、用鞋拍打毒蛇標本，更親手將標本遞給孩子。館方事後發聲明稱，其中莽山原矛頭蝮的標本受損，目前已保留全程監控畫面，將保留追究法律責任的權利。

父親帶頭破壞標本 熊孩脫鞋拍打展品

綜合《濟南時報》、《中國新聞社》，據國家動物博物館發布的監控畫面，8月28日，兩名兒童在一層瀕危動物展廳的毒蛇標本前不斷用手抓、用腳踢。

隨行父親非但未有制止，反而親手將舟山眼鏡蛇和莽山原矛頭蝮兩件標本從展台上取下，遞到孩子手中一起玩鬧。影片畫面顯示，一名孩子甚至脫下鞋拍擊標本，其間，莽山原矛頭蝮標本受損。

受損標本來自瀕危物種 捐贈人曾九次被咬致殘

事發後，館方形容此行為是「典型的、性質惡劣的不文明參觀」，批評成年人非但不引導孩子愛護展品，反而帶頭參與破壞。

據了解，被損壞的莽山原矛頭蝮（舊稱莽山烙鐵頭）是中國特有物種，僅分布於湖南莽山國家級自然保護區和廣東南嶺國家級自然保護區部分區域，屬國家一級重點保護野生動物，野生族群瀕臨滅絕。

該標本由莽山國家級自然保護區科技工作者陳遠輝捐贈。為研究和保護這一物種，陳遠輝先後九次被蛇咬傷，中指落下終身殘疾。

館方：標本不可再生 觸摸有健康風險

國家動物博物館強調，手上的汗液、油脂會腐蝕標本，而標本不可再生，因此館內禁止觸摸標本展品。

此外，部分標本殘留防腐藥劑，孩子觸摸後不洗手再接觸眼口，有健康風險。館方呼籲遊客文明參觀，尊重展品及其背後的研究價值。

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文章授權轉載自《香港01》