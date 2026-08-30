5人聚餐生吃淡水魚片全中招！寄生蟲竟能在人體活30年 4人肝受損

據《中國疾病預防控制中心周報（China CDC Weekly）》發布的一項調查報告顯示，今年2月河南省鄭州市確診一起肝吸蟲（華支睪吸蟲）病聚集性疫情，5名聚餐食用生淡水魚片的人員全部確診肝吸蟲病，其中4名患者肝功能受損。所有患者經驅蟲治療後均已痊癒，未出現重症或死亡病例。

中疾控指出，肝吸蟲成蟲可在人體內存活20至30年，避免生食或半生食淡水魚，將魚肉徹底煮熟即可殺滅肝吸蟲。

調查報告顯示，這些患者於1月24日出現發燒、腹痛，曾按腸胃炎治療。2月1日病情加重，體溫達39.2℃，伴隨腹脹、胸悶、心悸，聯合用藥10天症狀未緩解。患者自述於2025年12月31日在當地一家粵菜館食用生淡水魚片。河南省疾控中心在患者糞便中檢出肝吸蟲蟲卵，確診肝吸蟲病。

調查指出，7名聚餐人員中，5人食用了生淡水魚片，均被確診為肝吸蟲病；其餘未食用生魚片的兩人則未感染。

食用的魚片為草魚、赤眼鱒（俗稱紅眼魚）和光倒刺䰾（俗稱軍魚），主要產自佛山市順德區。魚類來自規模化養殖場、土塘或野生捕撈，在涉事餐館暫養後加工。該餐館雖然加工區與配菜區分開、生熟刀具分開，但未對刀具等工具進行消毒，僅用自來水沖洗。

河南省屬於肝吸蟲病低流行區，此次疫情是中國本土在肝吸蟲病低流行區的首次聚集性疫情。研究人員表示，此次疫情暴露出公眾對肝吸蟲病的傳播途徑、危害和預防認知不足，低估了食用生淡水魚的風險。各地也應加強養殖環節寄生蟲監測，餐館經營生食魚類應專案登記、生熟用具分開並規範消毒。

中疾控介紹，肝吸蟲病是一種食源性寄生蟲病。人通常因生食或半生食淡水魚而感染。感染初期1至2個月，部分患者會出現腹痛、腹瀉、乏力等腸胃道症狀。肝吸蟲成蟲可在人體內存活20至30年，長期寄生會對肝臟和膽道系統造成持續性損傷，甚至誘發膽管癌。最有效的預防措施就是避免生食或半生食淡水魚，將魚肉徹底煮熟即可殺滅肝吸蟲。

延伸閱讀：

護腦飲食｜台國健署推黃金護腦3類食物 多吃三文魚防失智+10徵兆

秋刀魚奧米加3勝三文魚！護腦強骨5好處 罐頭鯖魚比新鮮高鈣43倍

文章授權轉載自《香港01》