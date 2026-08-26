看機器人表演竟被一腳踢掉4顆牙！5歲女童吃流質食物逾半年

大陸湖北一名5歲女童跟著幼兒園到科技館參觀，沒想到觀看機器人表演時，竟遭機器人突然抬腿踢中臉部，不僅上唇受傷縫針，前排4顆牙齒更陸續脫落。女童母親透露，孩子受傷後半年多來主要只能吃流質食物，牙齦還反覆發炎、發燒，至今仍持續接受治療。

綜合多家陸媒報導，事件發生於2025年11月12日，湖北襄陽一所幼兒園當天安排學生前往襄陽市科技館參觀。監視器畫面顯示，上午約10時15分，多名孩童站在機器人周圍，機器人在工作人員操控下往前移動，接著抬腿旋轉，其中一腳直接踢中女童臉部，女童隨即倒地。

女童送醫後發現，上唇靠近人中的位置受傷並縫了3針，一顆門牙當場被踢掉，另一顆牙齒也因明顯鬆動而脫落；由於牙床受到撞擊，治療期間又有另外兩顆乳牙陸續脫落，前後共有4顆牙齒掉落。

更讓家長心疼的是，受傷帶來的影響並未隨著傷口癒合結束。女童母親表示，孩子這半年多來主要只能吃流質食物，牙齦也經常發炎，甚至因此發高燒；臉上留下的疤痕同樣造成心理影響。目前女童已接受5次雷射除疤治療，家人需帶她到上海就醫，後續是否仍須接受手術視情況決定。

襄陽市科技館表示，涉事機器人當時仍處於培訓演練階段，並非依正常參觀流程安排的公開表演，機器人則由廠商派駐科技館的工作人員操作。館方指出，工作人員當下沒有正確判斷安全距離，才因操作失誤造成意外。

事件發生至今已超過9個月，家屬與科技館、機器人公司及幼兒園仍未談妥賠償。家屬考量後續牙齒及疤痕治療，希望一次獲賠人民幣15萬元（約新台幣71萬元）；機器人公司則曾提出在醫療費之外，再支付人民幣2萬元（約新台幣9.5萬元）進行調解，但雙方尚未取得共識。公司方面建議，若無法協商，可循法律途徑處理。