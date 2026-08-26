快訊

中職／NBA球星「士官長」巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聽新聞
0:00 / 0:00

看機器人表演竟被一腳踢掉4顆牙！5歲女童吃流質食物逾半年

聯合新聞網／ 綜合報導
幼童觀看機器人表演示意圖。圖／AI生成
幼童觀看機器人表演示意圖。圖／AI生成

大陸湖北一名5歲女童跟著幼兒園到科技館參觀，沒想到觀看機器人表演時，竟遭機器人突然抬腿踢中臉部，不僅上唇受傷縫針，前排4顆牙齒更陸續脫落。女童母親透露，孩子受傷後半年多來主要只能吃流質食物，牙齦還反覆發炎、發燒，至今仍持續接受治療。

綜合多家陸媒報導，事件發生於2025年11月12日，湖北襄陽一所幼兒園當天安排學生前往襄陽市科技館參觀。監視器畫面顯示，上午約10時15分，多名孩童站在機器人周圍，機器人在工作人員操控下往前移動，接著抬腿旋轉，其中一腳直接踢中女童臉部，女童隨即倒地。

女童送醫後發現，上唇靠近人中的位置受傷並縫了3針，一顆門牙當場被踢掉，另一顆牙齒也因明顯鬆動而脫落；由於牙床受到撞擊，治療期間又有另外兩顆乳牙陸續脫落，前後共有4顆牙齒掉落。

更讓家長心疼的是，受傷帶來的影響並未隨著傷口癒合結束。女童母親表示，孩子這半年多來主要只能吃流質食物，牙齦也經常發炎，甚至因此發高燒；臉上留下的疤痕同樣造成心理影響。目前女童已接受5次雷射除疤治療，家人需帶她到上海就醫，後續是否仍須接受手術視情況決定。

襄陽市科技館表示，涉事機器人當時仍處於培訓演練階段，並非依正常參觀流程安排的公開表演，機器人則由廠商派駐科技館的工作人員操作。館方指出，工作人員當下沒有正確判斷安全距離，才因操作失誤造成意外。

事件發生至今已超過9個月，家屬與科技館、機器人公司及幼兒園仍未談妥賠償。家屬考量後續牙齒及疤痕治療，希望一次獲賠人民幣15萬元（約新台幣71萬元）；機器人公司則曾提出在醫療費之外，再支付人民幣2萬元（約新台幣9.5萬元）進行調解，但雙方尚未取得共識。公司方面建議，若無法協商，可循法律途徑處理。

機器人 牙齒 女童 幼兒園

相關新聞

看機器人表演竟被一腳踢掉4顆牙！5歲女童吃流質食物逾半年

大陸湖北一名5歲女童跟著幼兒園到科技館參觀，沒想到觀看機器人表演時，竟遭機器人突然抬腿踢中臉部，不僅上唇受傷縫針，前排4顆牙齒更陸續脫落。女童母親透露，孩子受傷後半年多來主要只能吃流質食物，牙齦還反覆發炎、發燒，至今仍持續接受治療。

「趁男友不在跟曖昧者要巧克力」 德芙七夕文案翻車道歉

七夕情人節原是各大巧克力品牌重點行銷，德芙（Dove）卻因一支帶貨短影片在中國引發爭議。德芙官方旗艦店8月23日發布的七夕短影片，以「趁男朋友不在，跟曖昧對象分享」為劇情，將男友未送禮、曖昧對象開車兩小時送巧克力的情節包裝成「很甜」，遭網友批評毀三觀，相關影片目前已下架，德芙官方也發表聲明道歉。

成都92歲蛋烘糕婆婆 喪子後擺攤扛家 卻遭博主「鏡頭霸凌」

成都深夜街頭一名靠賣蛋烘糕支撐全家生計的92歲薛婆婆，近期因慘遭大量短影片創作者「鏡頭霸凌」而深陷輿論漩渦。原本只是依靠小攤維生的薛婆婆，因遭短片部落客當成「流量密碼」，頻頻以手機懟臉拍攝、惡意言語挑釁來捕捉其情緒崩潰的瞬間，引發社會大眾強烈憤慨。媒體與網友紛紛站出來發聲，呼籲社會各界切勿讓這名承受喪子之痛的老人成為流量時代下的惡意犧牲品。

公用瑜伽墊染HPV？武漢28歲女用公用瑜伽墊後背長滿丘疹

武漢28歲女子使用公用瑜伽墊後背長滿丘疹，經醫生診斷為扁平疣，感染皮膚型HPV；醫生提醒，公用墊或因汗液、皮屑殘留增加接觸傳播風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。