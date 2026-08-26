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公用瑜伽墊染HPV？武漢28歲女用公用瑜伽墊後背長滿丘疹

香港01／ 撰文：盛昀
28歲的李女士使用公用瑜伽墊後，身上竟然冒出丘疹，醫生確認她不慎感染了皮膚型HPV病毒。示意圖，非新聞當事者。 圖／Pexels
28歲的李女士使用公用瑜伽墊後，身上竟然冒出丘疹，醫生確認她不慎感染了皮膚型HPV病毒。示意圖，非新聞當事者。 圖／Pexels

大陸媒體《九派新聞》報道，近日湖北武漢一名28歲的李女士使用公用瑜伽墊後，身上竟然冒出丘疹，醫生確認她不慎感染了皮膚型HPV病毒。醫生解釋稱，公用瑜伽墊表面縫隙容易殘留汗液皮屑，夏季濕熱環境下HPV病毒可在墊面存活數小時。

據報道，李女士在半個月前發現自己後背冒出幾顆小丘疹，沒過幾天，這些小肉粒越長越多，甚至連成一片。

李女士隨後到醫院就診，主治醫師劉睿仔細檢查後確認，李女士後背是典型的扁平疣，致病元兇正是皮膚型人類乳頭狀瘤病毒（HPV）。追問之下，醫生發現了關鍵細節，李女士過去3個月練習瑜伽的時候，一直使用的是公用瑜伽墊。

醫生解釋，公用瑜伽墊、舞蹈墊，以及某些休息區的坐墊，表面縫隙容易殘留汗液、皮屑。在夏季濕熱環境下，HPV病毒可在墊面存活數小時。當練習時皮膚因摩擦產生肉眼難見的微小破損，後背、手臂直接接觸墊面，病毒就會「乘虛而入」。出汗後皮膚角質層軟化，屏障減弱，感染風險更高。

「很多人一聽到HPV就想到宮頸癌（子宮頸癌），這是個誤區。」劉睿解釋，HPV家族有200多種亞型，其中引起扁平疣、尋常疣的低危型，主要通過皮膚接觸傳播，不靠性接觸。

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文章授權轉載自《香港01》

武漢 HPV 病毒

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