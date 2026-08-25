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佛山動物園無良女遊客抱童踩龜、多人踢龜 完全無員工制止

香港01／ 許祺安
一名女子居然抱著一名女童踩在烏龜背上還踢踹，整個過程沒有員工上前勸阻。示意圖 /ingimage
一名女子居然抱著一名女童踩在烏龜背上還踢踹，整個過程沒有員工上前勸阻。示意圖 /ingimage

廣東佛山一間動物園近日爆出有遊客虐待動物。一名女子居然抱著一名女童踩在烏龜背上還踢踹，現場還有孩童站立在烏龜背上，整個過程沒有員工上前勸阻。影片在網上曝光後，不少網友猛烈批評這名女子：「家長帶著孩子虐待動物，行為太惡劣了」、「家長圖一時遊玩趣味，完全缺乏生命教育意識」、「園區員工怎麼不管」。

據《中國青年報》報導，21日在廣東佛山市長鹿旅遊休博園，一名女子抱著一名女童踩在烏龜背上，當時烏龜感到受重壓，只能奮力掙扎爬行。看到烏龜緩慢爬行後，這名家長還很興奮讓身後一名男童過來一起踩烏龜，但最後男童沒有加入。現場還有大齡孩童站立在烏龜背上，這些被虐待烏龜只能竭力掙扎爬行希望能掙脫，可惜於事無補。

據拍攝影片的遊客張女士表示，這名家長在踩烏龜之前更踢打烏龜，期間居然沒有景區工作人員出面阻止或維護秩序，「這些（踢踹烏龜）小朋友太沒禮貌了，家長在也不制止，這個行為很過分，畢竟（烏龜）也是個生命，呼籲大家文明旅遊。」

影片在網上曝光後引來不少網友關注並批評，不少人指責涉事家長沒質素，甚至帶著年幼的兒女去虐待動物，也有人指責景區職員不管不顧。對此，景區方面致歉，表示會檢查烏龜健康狀況，並排查現場管理漏洞，後續會加強職員巡邏和管控。

許多人誤以為烏龜外殼堅硬，踩上去並不會造成傷害。實際上，龜殼屬於烏龜活生生的骨骼系統，與其脊椎及肋骨緊密相連，且佈滿神經與微血管。當人踩踏在龜背上，容易造成龜殼暗裂、脊椎受損，甚至壓迫內臟造成內出血甚至死亡。

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文章授權轉載自《香港01》

動物園 烏龜

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