2少女搭火車「買3張票放零食」 無座大媽情勒讓位：互相體諒

中國大陸近日一段影片在網路瘋傳，有2名少女在購買火車票時刻意買了3張硬座車票，將其中一個沒有人坐的位置拿來放零食及隨身物品。有位持無座票的女乘客見狀，便希望使用空位休息，沒想到遭到拒絕，雙方因此爆發爭吵，影片也引發正反兩派網友激辯。

據陸媒《網易新聞》報導，18日一位女性搭火車時因沒有座位，發現有2名少女占用3個座位，並把中間空位拿來放零食。她希望少女能讓出空位，卻遭到拒絕，便找來乘務人員協調，同時向對方表示「大家都在一個車上要互相體諒」。

不過，乘務人員在核驗少女們的車票後，確認她們確實持有3張座票，並未應女乘客所求要讓她們讓位，只表示座位是她們的「跟我說沒用」，之後便離開現場。

影片曝光後，不少網友認為座位屬於購票人的，「可以不讓」、「拿錢換座，也要看人願不願意」、「乘務員說得沒錯」、「花自己的錢為什麼要體諒別人」、「別道德綁架」、「有買票不需要讓」。

不過也有人指出，在中國購買火車票都是實名制，其中可能存在冒名購買的問題，且若該位置乘客未上客，座位由誰處置也存在爭議，「實名買了，有人沒上車是嗎？」、「火車票屬於運輸合約，這個座位屬於對應身份證號那個人的，他沒上車，合約自然終止，而不是就歸那倆女生了」、「人沒上車、沒驗到身份證，就是空位」。

對此，中國鐵路12306客服表示，正常情況下1人限購1張車票，因此需先確認空位對應的車票是否為本人名下。若該座位確實由購票者持有，座位處置權屬於購票者，其他乘客若希望使用，仍須取得持票人同意，是否讓座需由雙方自行協商。